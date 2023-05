Montréal a attiré plus de 8 millions de touristes en 2022

L’année 2022 a été marquée par un rebond notable du tourisme à Montréal, selon les données partagées par Tourisme Montréal lors de son assemblée générale annuelle. En dépit d’un début d’année assombri par le variant Omicron, Montréal a attiré plus de 8 millions de visiteurs. Un chiffre bien au-delà des prévisions initiales.

L’année écoulée s’est révélée être une période de transition significative pour l’industrie touristique de la métropole. La retombée économique s’établit à 270 M$. Tourisme Montréal note un retour à près de 80% du niveau de fréquentation touristique internationale observé en 2019.

Les touristes auraient au total dépensé 3,5 G$ dans la région.

Le recours à des événements virtuels a permis de maintenir l’activité en début d’année. À partir de la mi-mai, les choses ont vraiment commencé à s’animer, avec le lancement du premier événement en présentiel par Tourisme Montréal. Les sept mois qui ont suivi ont vu l’organisation réaliser l’exercice financier le plus fructueux de son histoire.

Tourisme Montréal a notamment financé 77 projets, pour un montant alloué de plus de 2.2 M$.

Une référence mondiale en tourisme durable

Le lancement du plan «Destination harmonieuse» en mai a notamment été un jalon important, comprenant le développement d’un calculateur d’empreinte carbone pour les séjours touristiques. Montréal a d’ailleurs atteint la première place du classement nord-américain du Global Destination Sustainability Index.

«Montréal est une destination de choix. Elle s’illustre par son énergie créative et sa personnalité accueillante où la culture, le sport et la gastronomie coexistent. La destination se veut harmonieuse et toute personne de passage est donc invitée à s’engager à profiter de la métropole de façon respectueuse et responsable» selon le président-directeur général à Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Au 31 décembre 2022, Tourisme Montréal comptait 94 employés, dont 35 recrutés au cours de l’année. L’organisation a même accueilli 172 nouveaux membres, portant le nombre total de membres actifs à 903.

On attend encore plus de touristes en 2023. Toutefois, la relance du tourisme à Montréal fait face à un défi de taille: la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’hôtellerie. Les acteurs du secteur vont devoir redoubler d’efforts pour attirer et retenir les talents nécessaires pour continuer à offrir un service de qualité à la multitude de visiteurs attendus dans les années à venir.

Une lueur à l’horizon: 60% des salariés ayant quitté l’industrie touristique pendant la pandémie ont exprimé vouloir y revenir.