Les rues Saint-Denis et Emery deviennent piétonnes dès aujourd’hui

C’est aujourd’hui, premier juin, que les rues Saint-Denis et Emery, dans le Quartier latin, deviennent piétonnes pour le reste de l’été jusqu’au 30 septembre.

Pour les quatre prochains mois, le tronçon de la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke Est et De Maisonneuve Est, et de la rue Emery, entre les rues Saint-Denis et Sanguinet, seront fermés à la circulation automobile. Seules les livraisons sont autorisées de 5h du matin à midi tous les jours. La rue Émery est une petite voie tranquille qui donne sur la rue Saint-Denis.

L’ambiance prévoit d’être festive grâce à la foule d’événements extérieurs gratuits dont la 14e édition du Festival Montréal Complètement Cirque en juillet, la brigade Baroque, des concerts 5@7 du jeudi au samedi dès le 1er juin, ainsi que des visites guidées toutes les semaines.

Les piétons pourront également profiter des terrasses sur rues et des installations urbaines qui feront de l’endroit une oasis urbaine.

Cet été, la Ville de Montréal se démarque avec la piétonnisation de plusieurs tronçons de rues.