Voici les rues piétonnes de Montréal cet été

Cet été encore, les Montréalais et les visiteurs auront la chance de profiter de plusieurs rues piétonnes aménagées pour la saison estivale. Ces rues uniques se veulent une façon de dynamiser l’économie des artères commerciales, en plus d’offrir des espaces de rencontre et de détente dans un environnement de marche sécuritaire au cœur des quartiers.

Voici de quelles rues il s’agit.

Avenue du Mont-Royal

Du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum. De 20 mai au 4 septembre.

L’Avenue du Mont-Royal est une destination de choix pour le magasinage, la restauration et la culture. Il s’agit aussi de la plus longue rue piétonnière de Montréal. Elle offre une atmosphère détendue et conviviale, avec des boutiques éclectiques et des restaurants gastronomiques.

Rue Wellington

De la 6e avenue à la rue Régina. À partir du 5 juin.

La rue Wellington est l’une des rues les plus animées de Montréal. Située dans l’arrondissement de Verdun, elle est bordée de cafés, de restaurants et de boutiques. La promenade offre d’ailleurs le service Well-O. Deux tuk-tuks seront ainsi disponibles pour s’y déplacer.

Josie Desmarais/Métro

Rue Sainte-Catherine Est

De la rue Saint-Hubert à la rue Papineau. Le début de la piétonnisation sera annoncée le 1er mai.

On parle ici du lieu parfait pour naviguer dans la mer de gratte-ciels du centre-ville montréalais. La rue Sainte-Catherine Est est située dans l’un des quartiers les plus vibrants de Montréal. Centrale, elle offre une variété de boutiques, de restaurants et de bars.

Rue Ontario Est

Du boulevard Pie-IX à la rue Darling. Du 19 juin au 5 septembre.

La rue Ontario Est est une rue historique de Montréal qui a récemment été réaménagée pour les piétons. Elle est bordée de nombreux restaurants et boutiques, ainsi que d’un marché public animé.

Avenue Duluth Est

Du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert. Du 19 juin au 5 septembre.

Si vous cherchiez l’endroit idéal pour flâner et découvrir des endroits cachés, c’est chose trouvée. La charmante avenue Duluth Est compte une variété de restaurants, de boutiques et de galeries d’art. Théâtre du festival MURAL, on peut d’ailleurs y voir de bien belles fresques.

Rue Saint-Denis

De la rue Sherbrooke au boulevard de Maisonneuve. À partir du 1er juin.

Tout comme la rue Emery, la rue Saint-Denis sera piétonnière pendant l’été. Elle est également connue pour ses nombreuses galeries d’art et ses théâtres. D’ailleurs, elle accueille Montréal Complètement Cirque depuis plusieurs années maintenant.

Rue Sainte-Catherine Ouest

Du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury. En permanence depuis mai 2020, prolongé jusqu’au moins l’automne 2023.

La rue Sainte-Catherine Ouest est la rue commerçante la plus connue de Montréal. Cette rue piétonne offre une expérience de magasinage unique, avec des boutiques pour tous les goûts et tous les budgets. La rue Clark, de la rue de Montigny au quai de chargement de la Maison du développement durable, sera également fermée à la circulation.

Marché Jean-Talon

De l’avenue Casgrain à l’avenue Henri-Julien. Du 1re juin au 15 octobre.

Impossible de ne pas profiter de l’été pour visiter l’un des marchés publics les plus populaires de Montréal: le marché Jean-Talon. Les rues tout autour du marché du Nord sont piétonnes et offrent une expérience culinaire unique, avec des kiosques proposant des produits frais et locaux.

Des passants se promènent dans le marché Jean-Talon. / Josie Desmarais/Métro

Avenue Bernard

De l’avenue Wiseman à l’avenue Bloomfield. Du 18 mai au 9 octobre.

L’Avenue Bernard est une rue charmante qui offre une variété de boutiques, de restaurants et de cafés. Elle est l’endroit idéal pour flâner et découvrir les petits commerces locaux du quartier d’Outremont. Ce dernier est parsemé d’oeuvres de rue.

Rue de Castelnau Est

De la rue Saint-Denis à l’avenue de Gaspé. Dès le 8 mai.

Voilà une autre belle rue piétonne à découvrir cet été à Montréal. Elle s’étend de la rue Saint-Denis à l’avenue de Gaspé et est située dans le quartier Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Elle offre une atmosphère calme et paisible, parfaite pour une petite pause relaxation dans une chaude après-midi d’été.