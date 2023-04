La rue Ontario sera piétonne plus longtemps, mais plus tard cette année

Encore une fois cet été, Hochelagais et Montréalais venus se promener sur la rue Ontario pourront profiter d’une rue dédiée aux piétons, aux terrasses et à l’animation estivale. L’axe entre la rue Darling et le boulevard Pie-IX sera toutefois piétonnisé plus tard que d’autres endroits de la métropole.

La piétonnisation sera un peu plus longue cette saison: elle commencera le 19 juin et se terminera le 5 septembre, d’après la SDC Hochelaga. C’est cinq jours de plus qu’en 2022, où la piétonnisation s’était étendue du 23 juin au 4 septembre.

Toutefois, parmi les rues piétonnes estivales annoncées, il s’agit de celle qui le sera le plus tard à Montréal, aux côtés de la rue Duluth. À titre d’exemples, l’avenue Mont-Royal devient piétonne le 20 mai, et l’avenue Bernard Ouest, le 19 mai.

L’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) explique que cette piétonnisation plus tardive est dans le but coïncider avec deux évènements importants: la fête nationale, le 24 juin, et la fin de l’année scolaire, le 23 juin. Les vacances d’été se terminent d’ailleurs le 28 août. «Harmoniser la piétonnisation de la rue Ontario avec le calendrier de vacances scolaires est la meilleure manière de réaliser ce projet unique», explique le cabinet du maire de MHM, Pierre Lessard-Blais.

La rue Ontario Est sera ainsi piétonne entre la rue Darling et le boulevard Pie-IX. Le temps de démonter les installations, la rue sera en réalité fermée à la circulation jusqu’au 9 septembre, date à laquelle le permis de piétonnisation de l’artère prend fin.

La SDC Hochelaga, qui gère la piétonnisation, prévoit une programmation tout au long de l’été, chaque semaine, du jeudi au dimanche. Des prestations d’artistes de cirque, des performances musicales, des ateliers et des spectacles sont à l’agenda.

Enfin, la promenade piétonne sera agrémentée de verdure, de décorations et de mobilier urbain, précise la SDC.