Voici comment Montréal s’y prendra pour réduire les entraves routières 

La Ville de Montréal s’attaque aux enjeux de coordination et circulation des chantiers à travers plusieurs mesures qui entreront en vigueur au cours des prochaines semaines. Ces mesures, discutées lors du Sommet sur les chantiers en mars dernier, concernent l’ensemble des arrondissements de la métropole. Elles entreront en vigueur au cours des prochaines semaines.

Une attention particulière sera accordée au secteur central de la ville, qui s’apprête à accueillir un nombre record de touristes cet été. Par exemple, un changement notable concerne la signalisation de chantiers. Dorénavant, les cônes oranges devront être installés 24 heures avant le début des travaux et retirés dans les 24 heures suivant leur achèvement.

De plus, trois nouveaux inspecteurs se joindront à l’Escouade mobilité d’ici la fin du mois, renforçant ainsi les efforts pour faire respecter ces mesures. L’Escouade a déjà réalisé plus de 23 000 interventions en 2022, dont 8 325 pour des cas d’obstruction et 2 073 pour des entraves non autorisées.

La Ville a également annoncé la création d’un comité de suivi chargé d’évaluer et d’implémenter les solutions proposées lors du Sommet. Ce comité, composé d’acteurs majeurs du développement urbain, se réunira plusieurs fois au cours de l’année.

Les transports en commun en option

Les chantiers de l’été 2023 risquent d’entraîner un casse-tête pour les usagers de la route. Dans certains cas, des mesures d’atténuation ont été mises en place. Métro vous les a toutes compilées.

Autoroute 40, au niveau des Galeries-d’Anjou

On y prévoit des fermetures partielles ou complètes de l’autoroute 40 (Métropolitaine) le soir, la nuit ou la fin de semaine, dans les deux directions. Des fermetures par défaut de bretelles sont envisagées dans l’échangeur Anjou. Dans ce cadre, la STM a bonifié le service sur les lignes 44, 95, 141 et 460, une bonification maintenue.

Réfection du pont Pie-IX

En raison des travaux de réfection du pont Pie-IX, seules quatre voies sur six sont maintenues, à quoi s’ajoutent la fermeture complète de la bretelle d’entrée du boulevard de la Concorde Est vers la 125 sud et les fermetures partielles sur les boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa.

Le ministère des Transport sa financé 50 départs d’autobus par jour supplémentaires pour un coût de plus de 2,3 M$. Cela concerne la ligne 942 entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Montmorency ; la ligne 27, entre la gare Vimont et la station de métro Cartier ; la ligne 42, entr

Autoroute 40, pont de l’Île-aux-Tourtes

Le MTQ mettra en place une gestion dynamique du trafic. Le pont de l’Île-aux-Tourtes comprendra seulement deux voies ouvertes, et une troisième lors des heures de pointes.

Pour atténuer l’impact, on prévoit l’aménagement d’une voie réservée temporaire sur l’autoroute 40 dans chaque direction pour les autobus, les taxis, le covoiturage et les véhicules d’urgence. La STM ajoutera également 100 départs d’autobus par jour, pour l’express A-40 entre Vaudreuil-Dorion et la station de métro Côte-Vertu, les lignes 7 et 10 entre Vaudreuil-Dorion, Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire et la ligne 35 dans le secteur de L’Île-Perrot.

Autoroute 520, secteur de la rue Hickmore

Les travaux dans ce secteur entraîneront des bretelles d’accès aux voies de desserte et à l’autoroute 520 et la sortie n° 5 – Rue Hickmore de l’autoroute 520 en direction est. Ce sera également le cas de la rue Hickmore entre les rues Ness et Merizzi. Un service gratuit de navettes, offert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, permet aux piétons ou aux cyclistes de traverser l’autoroute au niveau de la rue Hickmore.

Route 136 – Tunnels Ville-Marie et Viger

On y prévoit des fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine. Il faudra y ajouter celle de la sortie n° 3 – Montréal centre-ville / Rue Guy, jusqu’à l’automne 2023, ainsi que le pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent, entre l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine. À l’exception des fermetures complètes de nuit ou de fin de semaine, deux voies par direction seront maintenues sur la route 136.

Les lignes 405 et 425, entre l’ouest de l’île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx, devraient être bonifiées. Le MTQ devrait aussi assurer le financement pour l’ajout de six départs supplémentaires de trains par jour sur la ligne exo Candiac.

Maisonneuve Ouest / Station Berri-UQAM

La STM organise des travaux de réfection de la membrane d’étanchéité de la station Berri-UQAM. Conséquence: fermeture complète du boulevard De Maisonneuve Est entre les rues Berri et Sanguinet. Attention à la modification du sens de la circulation sur la rue Emery entre St-Denis et Sanguinet.

Seront maintenus un passage piéton sur la rue Saint-Denis, à partir du 12 juin, et une voie par direction sur la rue Berri. Un corridor piétonnier devrait être mis en place, ainsi qu’une piste cyclable autour du boulevard Maisonneuve.