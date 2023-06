Smog: une réflexion s’impose sur la tenue d’évènements comme la F1, selon Plante

La mairesse de Montréal Valérie Plante reconnait qu’une réflexion s’imposera dans les prochaines années au sujet de la diminution du trafic automobile lors des épisodes de smog. Une réflexion qui pourrait s’étendre à la tenue d’évènement comme le Grand Prix de la F1, décrié pour son impact environnemental.

Montréal pourrait donc suivre le chemin qu’ont pris différentes villes dans le monde en diminuant le traffic automobile lorsque la pollution de l’air est trop importante. Bien qu’elle considère cette mesure intéressante, la mairesse Plante soutient qu’une telle décision ne peut «se limiter au territoire d’une ville» et qu’elle doit impliquer les autres paliers gouvernementaux.

«Ce sont des questions qui sont intéressantes et pertinentes, mais elles ne peuvent absolument pas seulement se limiter à la mairesse de Montréal, a-t-elle déclaré lors d’un point de presse ce matin à l’Hôtel de Ville. C’est vraiment une réflexion beaucoup plus globale qu’on devrait avoir.»

Ça devrait être une réflexion qui va a un autre niveau c’est-à-dire comment le gouvernement du Québec se prépare face à des changements climatiques autant sur le terrain, mais aussi est-ce qu’il y a des consignes de société qui doivent être mise en place. Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Mardi, la Ville de Laval a pris la décision de rendre l’autobus à 1$ afin de réduire le traffic automobile après l’alerte smog émise par Environnement Canada. Mais pour la mairesse Plante, une telle mesure, bien qu’intéressante, ne serait pas applicable à Montréal.

«À Montréal, j’ai non seulement des coûts plus importants et une complexité autour de ça, explique Valérie Plante. Peut-être que ça pourrait être une décision pour une province de dire: «Écoutez, je pense qu’on va mettre des mesures en place pour minimiser l’impact du smog».

Hasard du calendrier, le Grand Prix de la Formule 1 se déroulera à Montréal du 16 au 18 juin prochain. Alors qu’il est controversé pour son impact environnemental, Valérie Plante n’exclut pas qu’une réflexion doit avoir lieu dans le futur sur la tenue de ce type d’évènement en période de mauvaise qualité de l’air.

«Ça ne sera pas cette année qu’une décision comme ça sera prise, ou si elle vient, elle viendra définitivement d’un autre ordre de gouvernement étant donné les implications financières», a-t-elle ajouté.