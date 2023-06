Plusieurs entraves à la circulation cette fin de semaine

Plusieurs entraves à la circulation automobile sont à prévoir cette fin de semaine à Montréal, en raison de la tenue de différents travaux, rappelle Mobilité Montréal.

Parmi les secteurs à éviter, on compte l’autoroute 40 en direction ouest, la route 138 en direction est et dans l’échangeur Saint-Pierre, le boulevard Crémazie et l’autoroute 15 en direction nord à La Prairie.

La sortie 75 de l’autoroute 40 en direction ouest sera fermée de samedi, 7h, à lundi, 6h. Le détour se fera par la rue Saint-Hubert.

La bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant de la route 138 est à l’autoroute 20 en direction ouest sera complètement fermée de vendredi, 23h59, à lundi, 5h. Deux voies sur trois de la route 138 est seront aussi fermées de samedi, 7h, à dimanche, 23h.

À Pointe-Claire, la sortie 53 de l’autoroute 20 sera fermée de vendredi, 23h, à lundi, 5h. Un demi-tour peut être effectué à la sortie 50-S.

Dans le secteur de La Prairie, deux voies sur trois de l’autoroute 15 en direction de Montréal seront fermées vendredi de 19h à 21h, samedi de 8h à 21h, et de dimanche 8h à lundi 5h. Les voies seront fermées entre le boulevard Montcalm à Candiac et le boulevard Matte à Brossard.

Dans Ville-Marie, le boulevard Robert-Bourassa en direction sud, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Belmont, sera complètement fermé de samedi, 7h, à dimanche, 18h. La rue Saint-Antoine en direction ouest, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield, sera fermée aux mêmes heures.

Sur Le Plateau-Mont-Royal, une voie sur trois de la rue Sherbrooke en direction ouest sera fermée entre les rues Parthenais et de Bordeaux samedi et dimanche de 7h à 19h.