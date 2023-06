Grand Prix: des maux de tête à prévoir pour les automobilistes

Alors que Montréal s’apprête à accueillir le Grand Prix du Canada, l’afflux de visiteurs attendus sur le site de l’île Notre-Dame pourrait bien causer des désagréments aux automobilistes. Montréal accueillera jusqu’à 120 000 visiteurs pour ce week-end d’envergure. En raison des entraves routières déjà existantes, la Ville veut inciter les résidents à délaisser leur véhicule.

«Vendredi, samedi et dimanche, on s’attend à voir beaucoup de gens et les ponts sont déjà pratiquement saturés le vendredi en fin de journée. Alors, c’est pourquoi on demande à tout le monde de favoriser les déplacements en transports en commun», a déclaré en point de presse Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Il souligne le manque criant de places de stationnement sur l’île Sainte-Hélène. Un maigre 2% des visiteurs pourront se garer sur place, et ceux qui y parviendront pourraient devoir patienter jusqu’à deux heures pour quitter le site du Grand Prix.

Ponts saturés

Rappelons qu’en plus du Grand Prix de F1, de nombreux spectateurs sont attendus aux Francofolies de Montréal et au festival MURAL. Dans ce contexte, Philippe Sabourin recommande d’anticiper ses déplacements et de privilégier les créneaux horaires hors pointe, soit tôt le matin avant 10 heures, et tard le soir après 20 heures.

Le porte-parole de la Ville a rappelé saturation fréquente des ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain les vendredis. Cette fin de semaine forte en événements risque de causer de sérieux ralentissements.

D’autant plus que le chemin Macdonald, qui connecte les deux ponts, sera fermé à la circulation de transit. En conséquence, l’accès au pont de la Concorde, reliant le parc Jean-Drapeau à l’île, sera réservé exclusivement aux détenteurs d’accréditations spéciales pour le Grand Prix. Face à ce constat, le message de la Ville est clair: l’usage de la voiture doit être limité.

Des départs supplémentaires

Environ 400 taxis seront en service continu cette fin de semaine. Du côté de la Société de transport de Montréal (STM), on pourra compter sur 120 navettes supplémentaires. La ligne jaune du métro verra sa fréquence augmentée, un train circulant toutes les quatre minutes, et du personnel supplémentaire sera déployé dans les stations. M.Sabourin incite ainsi les visiteurs à acheter un titre 3 jours cette fin de semaine.

Le ministère des Transports (MTQ) a assuré qu’aucun obstacle ne serait autorisé sur plusieurs axes stratégiques de jeudi à dimanche soir. Ce sera notamment le cas des axes permettant l’accès à l’île, tout particulièrement les traversées entre la Rive-Sud et Montréal.

Le MTQ assure que les entrepreneurs ont été informés depuis le début du printemps. Cette limitation leur sera imposée de jeudi à dimanche. L’autoroute 15, la 20, la métropolitaine, l’autoroute Bonaventure et la route 136 sont particulièrement concernées.