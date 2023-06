La rue Ontario fermée à la circulation automobile dès aujourd’hui

La rue Ontario, entre la rue Darling et le boulevard Pie-IX, est fermée à la circulation automobile dès aujourd’hui en prévision de sa piétonnisation le 24 juin. Le tronçon, qui est le dernier à être piétonnisé cet été, sera de nouveau accessible aux véhicules à partir du 9 septembre.

Si la piétonnisation de la rue Ontario est plus tardive cette année, c’est dans le but de coïncider avec deux événements importants: la fête nationale, le 24 juin, et la fin de l’année scolaire, le 23 juin, a expliqué l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Bordée de nombreux restaurants et boutiques, ainsi que d’un marché public animé, la rue Ontario accueillera des animations et des spectacles gratuits du jeudi au dimanche à partir de 17h. Humour, musique et danse seront notamment au menu!

Tous les samedis et dimanches, les familles pourront profiter de prestations musicales, mais aussi de jeux gonflables, de maquillage pour enfants, d’animations de cirque ambulantes, d’œuvres d’art géantes, de mascottes, de bricolage et de l’heure du conte.

Avant le début de la piétonnisation, un nettoyage complet de la rue Ontario et une opération de retrait des graffitis seront effectués. Une brigade de propreté sera aussi présente sur le terrain tous les jours, de 8h à 19h, afin de veiller à la propreté du site.

L’équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS), qui a pour mission d’agir rapidement dans l’espace public pour répondre aux situations de conflit, de détresse ou de cohabitation touchant les personnes en situation de vulnérabilité ou en difficulté, se promènera également sur l’artère.

L’avenue Duluth devient également piétonne aujourd’hui, et ce, jusqu’au 5 septembre.

Sur les rues piétonnes, les piétons ont la priorité en tout temps, mais les cyclistes, les planchistes ainsi que les adeptes de la trottinette et du patin à roues alignées sont toutefois acceptés, à condition qu’ils roulent lentement et de manière sécuritaire.