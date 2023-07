Grève au casino: Loto-Québec juge «hors normes» les demandes du syndicat

Alors que les employés du casino de Montréal revendiquent de meilleures conditions salariales et de travail, Loto-Québec juge «hors normes» ces demandes. Selon un communiqué de l’entreprise mère de la Société des Casinos du Québec, «l’employeur a déjà déposé une offre monétaire globale et généreuse».

Loto-Québec avance que «tous les éléments» pour arriver à une résolution sont sur la table. Les demandes des employées, qui sont sans convention depuis mars 2022, incluent notamment une hausse des salaires de 24% sur 3 ans et de doubler les primes de soir, de nuit et de week-end. Des demandes qui correspondraient «à plus du double de ce qui a été consenti à l’ensemble des autres employés de l’organisation dans la dernière année», déplore Loto-Québec dans son communiqué. La hausse salariale serait d’ailleurs située à «20% au-dessus du marché de référence».

En plus d’offrir un salaire supérieur à la norme, la société d’État affirme aussi que «les conditions sont encore plus attrayantes et compétitives pour l’ensemble du personnel lorsqu’on considère tous les avantages: la rémunération incitative, les nombreuses primes et le régime de retraite à prestations déterminées». Près de 65% des heures travaillées par les employés seraient d’ailleurs associées à l’une ou l’autre des primes.

Pendant la grève, les activités dans le casino de Montréal sont maintenues, mais selon un horaire modifié. Le site lotoquebec.com demeure accessible, mais le centre d’appels est quant à lui fermé.