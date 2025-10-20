L’antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre

Le Réseau express métropolitain (REM) a annoncé que l’antenne Deux-Montagnes sera mise en service le 17 novembre 2025.

Après plusieurs retards, notamment pour des travaux d’envergure dans le tunnel du mont Royal, l’antenne reliant le centre-ville de Montréal et la Rive-Nord sera enfin ouvert dans un peu moins d’un mois.

La mise en service de l’antenne Deux-Montagnes est particulièrement significative pour les résidents de la Rive-Nord. La ligne de trains qui desservait la région est fermée depuis 2021 afin de permettre l’implantation du REM. Les usagers auront maintenant accès à un service offrant des départs aux 5 à 7 minutes.

Le service débutera à 5h30 à Deux-Montagnes et à Brossard. Les derniers départs vers Deux-Montagnes auront lieu à 20h30 à partir de Brossard et 20h45 à partir de la gare centrale.

«Cet horaire ajusté en soirée permettra aux équipes de poursuivre les essais nécessaires à la prochaine mise en service de l’antenne Anse-à-l’Orme», souligne CDPQ Infra sur le site web du REM.

Le projet a également inclus des collaborations artistiques, intégrant des œuvres d’art dans les stations.

Prochaines Étapes

Alors que la date de mise en service approche, le REM continue de travailler sur les derniers détails. Les tests finaux et les ajustements nécessaires seront effectués pour garantir que le service répond aux attentes élevées des usagers.

Le REM a également mis en place une charte de chantier pour encadrer les travaux restants, assurant que toutes les opérations respectent les normes de sécurité et de qualité. Les résidents peuvent suivre l’évolution des travaux et obtenir des informations à jour via le site officiel du REM.

L’antenne Anse-à-l’Orme, qui desservira l’Ouest de l’île, sera mise en service au printemps. La petite branche reliant ces deux antennes à l’aéroport de Montréal est prévue en 2027.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.