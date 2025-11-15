STM: la grève des chauffeurs évitée

La Société de transport de Montréal (STM) et le Syndicat des chauffeurs, des opérateurs et des agents de station ont conclu une entente de principe vendredi soir. La grève qui devait mettre à l’arrêt les services de la STM les 15 et 16 novembre est ainsi évitée.

Les services de métro et d’autobus seront maintenus selon les horaires habituels du week-end.

Cette entente survient après des négociations ardues. Depuis deux semaines, les pressions s’accumulaient pour que le transporteur et le syndicat trouvent une façon de maintenir au moins une partie des services d’autobus et de métro. La nouvelle mairesse, le ministre du Travail, le monde des affaires et certains organismes ont tous fait valoir l’importance du réseau de la STM pour la métropole.

«Nous avons conclu une entente de principe qui comporte des compromis de toutes parts et, surtout, qui respecte le cadre financier établi», a souligné Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM.

«Notre objectif était d’en arriver à une entente négociée et nous y sommes parvenus. Maintenant ce sera aux membres de se prononcer via les structures démocratiques prévues à nos statuts et règlements», a pour sa part affirmé Frederic Therrien, président du Syndicat des chauffeurs, des opérateurs et des agents de station de la STM.

Un soupir de soulagement

De nombreuses personnes et de nombreux organismes ont réagi positiviment à l’entente sur les réseaux sociaux, notamment la mairesse fraîchement assermentée Soraya Martinez Ferrada.

La grève des chauffeurs est fini! Les Montréalais pourront se déplacer dans l'autobus et le métro normalement.



Je tiens à souligner le travail intensif de négociation réalisé par le syndicat des chauffeurs et la STM dans les dernières heures pour en venir à une entente. Comme je… — Soraya Martinez Ferrada (@SorayaMartinezF) November 15, 2025

«La grève des chauffeurs est finie! Les Montréalais pourront se déplacer dans l’autobus et le métro normalement», a-t-elle déclaré sur la plateforme X.

Le ministre des Transports Jean Boulet a aussi félicité les parties pour l’entente. Tout comme le vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, François Vincent.

Félicitations au syndicat des chauffeurs d’autobus et des opérateurs de métro ainsi qu’à la STM pour la conclusion d’une entente de principe. Cela met fin aux moyens de pression qui étaient prévus pour cette fin de semaine. — Jean Boulet (@JeanBoulet10) November 15, 2025

Bonne nouvelle que l’entente entre le syndicat et la STM. La grève n’aura pas lieue en fin de semaine. — François Vincent (@FrancoisVincent) November 15, 2025

Le matin-même, la FCEI avait dévoilé les résultats d’un sondage montrant l’impact de la grève sur les PME de la métropole.

Processus d’approbation en cours

Pour que l’entente de principe soit pleinement adoptée, elle doit encore être entérinée par le conseil d’administration de la STM. De son côté, le syndicat convoquera ses membres à une assemblée générale pour approuver le nouveau contrat de travail. Pour l’instant, aucune information sur les dispositions spécifiques de l’entente n’a été divulguée.

Parallèlement à cette entente, la STM poursuit la médiation avec le syndicat de l’entretien, qui avait mis sa propre grève en suspend plus tôt cette semaine.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.