Soraya Martinez Ferrada assermentée comme mairesse de Montréal

Soraya Martinez Ferrada a été officiellement assermentée en tant que mairesse de Montréal jeudi. La cérémonie a également vu l’assermentation des autres élus du conseil municipal, malgré l’absence de certains dont l’issue du vote dépendra d’un recomptage judiciaire.

Ce moment marque le début d’un mandat de quatre ans pour la nouvelle administration municipale. Pour la première fois dans l’histoire de Montréal, une personne issue de la diversité prend les rênes de la métropole. Les femmes sont aussi davantage présentes au conseil: selon les résultats officiels annoncés, qui pourraient changer tout dépendant des recomptages, le conseil municipal est composé de 55 femmes et 48 hommes. Notamment, il y aura plus de mairesses d’arrondissement que de maires d’arrondissement, une première historique pour Montréal.

Avec Ericka Alneus sélectionnée comme cheffe intérimaire de Projet Montréal, la cheffe de l’Opposition sera aussi une femme issue de la diversité.

Soraya Martinez Ferrada a exprimé sa détermination à travailler avec tous les élus pour répondre aux priorités des citoyens montréalais.

«C’est avec un profond sentiment de responsabilité et de fierté que je commence ce mandat au service de tous les Montréalais. J’ai été à votre écoute, maintenant est venu le temps d’agir», a-t-elle dit.

Prochaines Étapes pour le Conseil Municipal

Le 102e conseil municipal de Montréal a été formé, ainsi que les 19 conseils d’arrondissement. Cependant, la proclamation officielle des élus à certains postes est en attente, en raison de requêtes pour de nouveaux dépouillements des votes actuellement en cours à la Cour du Québec. Les résultats définitifs seront proclamés ultérieurement, une fois ces procédures terminées.

Jeudi, la victoire de Claude Pinard dans le district Saint-Jacques a été confirmé par le juge de la Cour du Québec. M. Pinard deviendra donc le président du comité exécutif de Mme Martinez Ferrada. Richard Bélanger a aussi été confirmé comme conseiller d’arrondissement dans Jacques-Bizard pour Ensemble Montréal.

Du Côté de Projet Montréal, la victoire d’Émilie Brière dans Côte-des-Neiges a été maintenue.

Cinq autres postes doivent faire l’objet de recomptages vendredi.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.