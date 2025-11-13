Ericka Alneus devient cheffe intérimaire de Projet Montréal

Ericka Alneus, consillère municipale de Projet Montréal dans Rosemont-La Petite-Patrie, a été élue cheffe intérimaire de Projet Montréal lors d’une réunion des élus du parti. Mme Alneus devient ainsi cheffe de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal.

Mme Alneus représente le district Étienne-Desmarteaux au conseil de la Ville. Sous l’administration Plante, elle était responsable de la culture.

«Je suis émue par cette marque de confiance de mes collègues. Les défis sont grands dans la métropole et notre équipe sera à la hauteur du mandat que lui a confié la population. Je suis prête à rassembler notre équipe et à me mettre au travail pour servir la démocratie montréalaise» a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse émis mercredi.

Mme Alneus a été choisie unanimement par ses collègues de Projet Montréal.

La sélection de Mme Alneus survient alors que la composition finale du conseil municipal n’est pas encore connue. Huit postes électifs font l’objet de demandes de recomptages judiciaires. Projet Montréal et Ensemble Montréal contestent chacun les résultats pour quatre postes dont les vainqueurs ont obtenu leur gain par des marges allant de 6 à 45 voix.

Mercredi, les deux partis plaidaient leur cause devant un juge de la Cour du Québec. Celui-ci doit décider s’il y a effectivement matière à ordonner un recomptage pour un ou plusieurs des huit postes en jeu.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.