Valérie Plante va renouveler ses voeux de mariage

Valérie Plante, nouvellement libre des nombreuses responsabilités de la mairie de Montréal, s’attaque à un nouveau projet: renouveler ses voeux de mariage avec son mari de longue date, Pierre-Antoine Harvey.

«Il m’a dit oui!», a-t-elle écrit sur une photo où le couple s’embrasse et affiche ses bagues de fiancailles.

«Certains diront que nous sommes déjà mariés», souligne-t-elle dans la publication qui accompagne la photo. «C’est vrai. La première fois, c’était il y a 20 ans. Nous étions déjà parents d’Emile et Gaël était bien au chaud dans mon ventre tout au long de la simple cérémonie tenue au Palais de justice. Tellement simple que nous n’avions ni bagues ni réception. […] Et pour les bagues, c’est cette fois-ci que ça se passe!»

Mme Plante n’a pas précisé quelle forme prendra la célébration. Plusieurs internautes lui ont recommandé de renouveler ses voeux sur une piste cyclable.

Moins de stress sur la vie de couple

Être le compagnon de vie d’une personnalité publique n’est jamais chose simple. Surtout pas avec la personne qui dirige la métropole du Québec.

À quelques reprises durant ses deux mandats, Mme Plante s’est confiée sur l’impact de sa carrière politique sur ses proches. En 2024, elle a notamment confié avoir craint pour sa sécurité et celle de sa famille parce qu’elle était une femme au pouvoir.

Dans une entrevue accordée au Devoir, elle a dit se sentir plus légère depuis sa décision de quitter la politique municipale.

Mme Plante, dont le second mandat s’est terminé le 13 novembre, n’a pas encore indiqué quels seront ses prochains défis professionnels.