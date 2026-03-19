Arrestation du propriétaire après l’incendie tragique de la place D’Youville

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé l’arrestation d’Émile Haïm Benamor, propriétaire de l’immeuble de la place D’Youville qui a été le théâtre d’un incendie mortel le 16 mars 2023.

Cette arrestation, effectuée par le Module des incendies criminels et explosifs du SPVM, survient après une enquête approfondie sur la gestion de l’immeuble et les circonstances ayant conduit à la propagation du feu.

Homicide involontaire

Émile Haïm Benamor, âgé de 63 ans, fait face à 15 chefs d’accusation, dont sept pour homicides involontaires et huit pour négligences criminelles causant des lésions. Ces accusations ont été préautorisées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Sa visiocomparution est prévue dans les prochaines heures devant la Cour supérieure du Québec.

Deux enquêtes criminelles distinctes ont été menées par le SPVM. La première, dirigée par la Section des crimes majeurs, se concentre sur le déclenchement intentionnel de l’incendie. La seconde examine la négligence dans la gestion de l’immeuble, laquelle aurait contribué à l’ampleur de la tragédie.

C’est la seconde enquête qui a mené à l’arrestation de Benamor. D’autres accusations pourraient donc être déposées tout dépendant des résultats de l’enquête sur le déclenchement intentionnel.

Une des pires tragédies en 50 ans

L’incendie de la place D’Youville a causé la mort de sept personnes et blessé neuf autres parmi les 22 occupants de l’immeuble de 15 logements. Les secours, incluant le Service de sécurité incendie de Montréal et le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, ont été mobilisés pour secourir les victimes et identifier les défunts.

Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier qu’ait connu la métropole depuis 1975.

«Nous sommes conscients que les familles des victimes décédées sont en attente de réponses depuis longtemps. Nous espérons que ce nouveau développement majeur puisse atténuer, dans une certaine mesure, leur souffrance», a souligné l’inspecteur-chef David Shane, chef du Service des communications et de la formation.

Le SPVM invite toute personne possédant des informations non encore partagées à se manifester. Les signalements peuvent être faits via le 911, un poste de quartier, ou de manière anonyme et confidentielle par Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. Des récompenses allant jusqu’à 5000$ sont offertes pour des informations menant à l’arrestation de suspects, sous certaines conditions.

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