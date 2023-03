Incendie du Vieux-Montréal: les 6e et 7e victimes découvertes

Les corps des 6e et 7e victimes du drame du Vieux-Montréal survenu le 16 mars ont été sortis des décombres ce lundi 27 mars. Il s’agit des deux dernières personnes portées disparues depuis l’incendie qui a ravagé un bâtiment patrimonial de la place d’Youville. Elles viennent porter le bilan humain à 7 morts.

Les corps ont été extraits de l’immeuble incendié vers 11h30 et remis aux pathologistes en vue de leur identification.

Les identités des quatre dernières victimes ont aussi été dévoilées. Il s’agit de An Wu, 31 ans, Saniya Khan, 31 ans, Nathan Sears, 35 ans, et Dania Zafar, 31 ans. Les circonstances de leur décès n’ont pas été communiquées «par respect pour les familles et les proches» des victimes selon un porte-parole du SPVM.

L’identification de ces 4 victimes s’ajoute à celle de Camille Maheux, 76 ans, qui vivait dans l’édifice depuis 30 ans.

Les découvertes des corps des victimes ont entre autres étaient permises par les chiens sauveteurs Kid (border collie) et Reckon (berger allemand), a précisé Martin Guilbault, chef division au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Les deux animaux ont permis de localiser les corps des trois dernières victimes. Les recherches se poursuivent.

Les autorités ignorent toujours dans quelles circonstances ce brasier meurtrier s’est déclaré. Dans les prochains jours, les équipes sur place se concentreront sur la recherche du point d’origine du feu. L’enquête se poursuit.