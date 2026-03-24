Le SPVM dévoile son plan contre les discriminations et le racisme

Source : http://spvm.qc.ca:443/fr/Nouvelles/Details/16164

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a présenté son Plan de lutte contre les discriminations et le racisme 2026-2030. Ce plan quinquennal vise à renforcer la confiance entre le SPVM et les populations montréalaises en intégrant des mécanismes pour prévenir les discriminations et promouvoir une gouvernance éthique.

Le directeur du SPVM, Fady Dagher, a souligné l’importance de répondre aux attentes des citoyens et du personnel, affirmant que le SPVM ne tolérera aucune discrimination, que ce soit entre collègues ou envers la population.

Quatre axes d’intervention

Le plan s’articule autour de quatre domaines d’intervention: les comportements discriminatoires, les interactions policières, la proximité citoyenne et la trajectoire professionnelle. Ces axes visent à établir un environnement de travail exempt de discrimination, à assurer des interactions respectueuses et à intégrer les réalités de toutes les populations.

Le plan repose également sur quatre leviers: la gouvernance éthique, la communication, la formation et l’amélioration continue.

Déploiement progressif

Le plan prévoit des actions concrètes telles que la mise à jour des politiques internes, des formations continues pour le personnel et le renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation. Des indicateurs mesurables et un échéancier précis sont également introduits pour assurer la reddition de comptes.

Le déploiement des actions se fera progressivement, en collaboration avec les milieux communautaires et institutionnels, et en s’appuyant sur des stratégies de proximité citoyenne.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.