13,5 M$ pour réhabiliter les terrains contaminés de Montréal

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 13,5 millions de dollars pour soutenir la Ville de Montréal dans la réhabilitation de terrains contaminés. Cette initiative facilitera le redéveloppement d’anciens secteurs industriels, notamment dans l’Est.

Depuis 2018, 78 projets de réhabilitation ont été finalisés ou sont en cours sur des terrains municipaux et privés grâce au partenariat entre la Ville et le gouvernement. Ces efforts ont permis de remettre en état 572 342 mètres carrés de terrains, soit l’équivalent de plus de 450 piscines olympiques.

Un levier économique

En facilitant les projets de redévelopppement, le nouveau montant de 13,5 M$ pourrait avoir un impact économique évalué à presque 1 milliard de dollars.

«Le soutien des projets de réhabilitation de terrains contaminés constitue un important levier de développement durable et économique pour nos villes et municipalités. En plus de réduire les risques pour la santé humaine et pour l’environnement, le traitement des sols permet de revitaliser des secteurs clés et d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens», affirme Benoit Charette, ministre de l’Environnement et ministre responsable des Infrastructures.

«Chaque terrain qu’on remet en état, c’est un terrain sur lequel on peut bâtir des logements, des commerces et des entreprises. Ce soutien du gouvernement du Québec nous permet de rendre les terrains disponibles rapidement», ajoute la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

La réhabilitation des terrains contaminés est un des enjeux majeurs du redéveloppement de l’Est de Montréal et d’autres secteurs de Montréal. La mairesse et le premier ministre François Legault avaient promis de collaborer à ce niveau lors de sa visite à l’hôtel de ville en novembre. Au total, Montréal prévoit dépenser 72 M$ en décontamination cette année.

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