Ensemble Montréal veut bel et bien reprendre le plan d’aménagement de l’hippodrome

Les élus d’Ensemble Montréal persistent et signent: ils veulent reprendre la consultation publique et le plan d’aménagement du secteur Namur-Hippodrome. L’impact sur l’échéancier du redéveloppement du secteur n’est toutefois pas précisé.

En campagne électorale, le conseiller municipal Sonny Moroz avait promis de reprendre la consultation publique afin d’inclure les résidents des secteurs avoisinants, notamment Le Triangle. Il a répété cette promesse à la dernière séance du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

«Je peux vous dire que les résidents voient très clairement la différence entre exclure Le Triangle et ma suggestion de reprendre le PDAD. Pour avoir des services et un espace vert pour chacun des tronçons», a dit M. Moroz le 13 mars.

Lundi, la responsable de l’habitation au comité exécutif y a donné un appui tacite. «Ce qui est sûr à 100%, c’est qu’on ne va pas prévoir la planification d’un quartier dans un arrondissement sans mettre les conseillers et le maire d’arrondissement à la table à dessin», a dit Caroline Braun, en réponse à une question d’une élue de l’opposition.

Redéveloppement retardé?

Le secteur Namur-hippodrome est actuellement en redéveloppement. Si le travail avance lentement sur le terrain de l’ancien hippodrome lui-même, d’autres projets avancent plus rapidement. D’ailleurs, le 13 mars, M. Moroz a répété son engagement concernant le plan d’aménagement à un citoyen venu s’opposer à un projet de quatre tours résidentielles à l’angle de la rue Namur et du boulevard Décarie.

Même sur le terrain de l’hippodrome, un premier lot doit bientôt être vendu à l’organisme Espace La Traversée d’ici la fin du printemps. Cet organisme compte y développer 250 logements abordables.

Ces projets seront-ils ralentis par la reprise du plan d’aménagement? Métro a posé la question à M. Moroz lundi. Il a demandé que la question lui soit envoyée par courriel. Lundi soir, il n’avait pas répondu.

M. Moroz affirme que le plan actuel créerait un «nouveau Griffintown». Ce secteur de l’arrondissement du Sud-Ouest est tristement célèbre pour son redéveloppement effréné à partir du milieu des années 2000, sans effort de planification pour des écoles et des espaces verts.

Le Triangle, un secteur lié mais écarté

Le secteur du Triangle a aussi été fortement densifié au cours des dernières années, avec peu d’attention portée aux espaces verts et aux écoles. Après des années de mobilisation, le gouvernement vient tout juste d’annoncer la construction d’une école.

M. Moroz affirme que les besoins des résidents du Triangle doivent être pris en ligne de compte dans le développement du quartier Namur-Hippodrome. Le Triangle est directement adjacent au territoire visé et s’y insère comme une enclave.