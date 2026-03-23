Chantiers – L’aide aux commerçants simplifiée

Montréal simplifie l’aide aux commerçants affectés par les chantiers et améliore l’accès aux subventions. Davantage de commerces y auront accès et les sommes seront versées plus rapidement.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada en a fait l’annonce lundi, en marge de la séance du conseil municipal. Deux programmes distincts seront réunis afin de limiter la bureaucratie.

«Ce qu’on entend des commerçants, c’est que le programme était compliqué. Il fallait remplir des documents papiers, ça pouvait être très long. Aujourd’huim, on rend le programme beaucoup plus efficace, rapide et facile», dit-elle.

Élargir l’accès

Le Programme d’aide visant les entreprises exploitant des établissements situés dans des secteurs affectés par des travaux majeurs permet aux commerçants d’avoir accès à une subvention maximale de 40 000$, dont une aide immédiate de 5000$. Or, il s’adressait jusqu’ici uniquement aux commerces affectés par un chantier pendant plus de 6 mois. Le seuil sera maintenant abaissé à 3 mois.

Certaines des zones désignées comme pouvant bénéficier du programme ont aussi été élargies. C’est le cas pour les chantiers des rues Sainte-Catherine Ouest, Fleury, Berri-Maisonneuve, De Lorimier et Notre-Dame.

Dans le cas de la rue Sainte-Catherine, sous l’ancienne mouture, la zone de compensation des commerçants s’arrêtait au milieu de la rue Stanley. Ainsi, les commerçants situés du côté est pouvaient bénéficier de l’aide financière, mais pas ceux du côté ouest.

«La rue Stanley était coupée en deux. Ça n’avait pas de bon sens, on a réglé ça», affirme Leslie Roberts, conseiller municipal du district Peter-McGill.