Covid-19 : les cas se multiplient à Québec

Les cas de Covid-19 se multiplient à Québec alors que le nombre de personnes infectées est passé de quatre à 26 à la résidence pour personnes âgées Place Alexandra de Beauport. La liste des écoles touchées s’allonge elle aussi et compte maintenant 12 établissements.

La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale‐Nationale annonce la confirmation de 51 nouveaux cas depuis les 24 dernières heures, soit 113 nouveaux cas positifs depuis le bilan du vendredi 4 septembre, et d’aucun nouveau décès.

En plus de Place Alexandra, qui compte 25 résidents et un employé touché, la Résidence intermédiaire Clairière Du Boisé (cinq résidents et un employé), le Centre d’hébergement Louis‐Hébert (un résident et un employé) et la résidence pour personnes âgées Kirouac (trois résidents) sont également touchés.

Quant aux écoles, en plus de la Polyvalente de Charlesbourg, des écoles secondaires Jean‐de‐Brébeuf et de Neufchâtel ainsi que des écoles primaires Jules‐Edmond, Les Prés‐Verts, des Hauts‐Clochers et du Cap‐Soleil qui étaient déjà connus, s’ajoutent les écoles primaires La Grande‐Hermine, Dominique‐Savio, Sainte‐Claude et du Beauséjour ainsi que le Centre de formation professionnelle Louis‐Jolliet.

Invitation à limiter les contacts

La Direction de santé publique du CIUSSS modifie maintenant son message et y va d’une mise en garde. «Avec cette hausse importante de cas positifs dans la région, il serait opportun de limiter ses contacts dans les prochaines semaines, afin de limiter la contagion et les tristes conséquences. Je réitère également l’importance à ceux qui ont des symptômes d’aller se faire dépister rapidement et de demeurer isolés en attendant leur résultat», a déclaré Dr Jacques Girard, directeur de santé publique par intérim au CIUSSS de la Capitale‐Nationale, par voie de communiqué.

Les personnes ayant fréquenté un bar du quartier Saint‐Sauveur et de Limoilou depuis le 23 août et qui présentent des symptômes sont encore une fois invités à agir rapidement en allant passer un test de dépistage aux centres de dépistage Fleur de Lys ou ExpoCité.

Selon ses résultats d’enquêtes, la Direction de santé publique de la Capitale‐Nationale confirme que le bar La Souche de Limoilou est en éclosion avec un total de sept cas cumulés. L’éclosion au bar Le Kirouac est quant à elle responsable d’un total cumulé de 63 cas, lesquels ont généré 18 cas secondaires dans la communauté, notamment dans quatre écoles de la région. La Direction de santé publique de la Capitale‐Nationale, assistée par le Service de police de Québec, assure présentement des visites préventives et une surveillance accrue dans les bars du secteur.

Ceci porte le total à 2 284 personnes infectées, dont 1798 sont maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 197 décès. Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est‐du‐Québec, on compte actuellement 7 personnes positives hospitalisées pour complication, dont deux cas aux soins intensifs, et 10 personnes positives issues des milieux d’hébergement isolées en milieu hospitalier.

Où aller pour effectuer un dépistage?

À Québec : Présentez‐vous au sans rendez‐vous au Centre de dépistage de Place Fleur de Lys tous les jours de 7 h à 20 h, ou au Centre d’ExpoCité, situé dans le stationnement P1, sortie rue Soumande, de 8 h à 16 h.

À Charlevoix : Contactez le 418 644‐4545 pour obtenir un rendez‐vous ou présentez‐vous au sans rendez‐vous à la clinique de dépistage de l’Hôpital de Baie‐Saint‐Paul ou de l’Hôpital de La Malbaie selon l’horaire établi disponible sur le site Internet du CIUSSS de la Capitale‐Nationale.

À Portneuf : Contactez le 418 644‐4545 pour obtenir un rendez‐vous ou présentez‐vous au sans rendez‐vous à la clinique désignée de dépistage COVID‐19, située au 160 avenue du Couvent, Donnacona, et ouverte tous les jours, de 8 h à 16 h.