COVID-19: les non-vaccinés ont 19,2 fois plus de risque d’être hospitalisés

Les nouveaux cas de COVID-19 continuent de grimper en flèche au Québec, tout comme les hospitalisations. Une situation qui inquiète les autorités, alors que le ministre de la Santé Christian Dubé souligne les risques pris par les personnes non-vaccinées.

❗️Plusieurs nouveautés dans le sommaire exécutif de @sante_qc



Ces nouvelles données montrent l’efficacité de la vaccination : les personnes non adéquatement vaccinées ont 8X plus de risque d’attraper la COVID et près de 20X plus de risque d’être hospitalisées. pic.twitter.com/midxFQeRMW — Christian Dubé (@cdube_sante) August 26, 2021

Ainsi, selon les données de l’INSPQ, une personne non-vaccinée aura 8,2 fois plus de risque d’être infectée par la COVID-19 qu’une personne adéquatement vaccinée. Le taux est encore plus important pour le risque d’hospitalisation, avec 19,2 fois plus de chance d’être hospitalisées à cause de la COVID-19 pour un non-vacciné. Les primo-vaccinées ont, eux, 3,8 fois plus de chance de faire face à une infection et 3,7 fois plus de chance d’être hospitalisé par rapport à une personne avec deux doses.

La province recense ainsi 603 nouvelles infections en 24h, soit 53 de plus que la veille.



Les hôpitaux québécois enregistrent pour leur part neuf nouvelles hospitalisations pour un cumul atteignant 119. Les soins intensifs enregistrent eux aussi une hausse de trois, pour un total de 36.

En date du 25 août, 72% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Un décès supplémentaire au Québec

Les éclosions actives de COVID-19 atteignent pour le 25 août le chiffre de 237. Si elles restent inférieures à la moyenne des sept derniers jours (276), les éclosions actives sont supérieures à la moyenne des 28 jours (219).

Les infections semblent ralentir, avec un taux de reproduction effectif (Rt) affiché à 1,13. La moyenne mobile des nouveaux cas se situe à 490 sur les sept derniers jours.

Comme le soulignait la directrice régionale de la santé publique de Montréal (DRSP), Dre Mylène Drouin, le variant Delta représente maintenant 50% des nouveaux cas dans la métropole montréalaise.

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 386 618. Parmi eux, 371 164 sont depuis considérées comme rétablies.

La province recense un décès supplémentaire. Le bilan humain de la pandémie au Québec atteint désormais les 11 285 morts.

Les prélèvements à la date du 24 août s’élèvent à 19 796 tests réalisés.

86% de première dose, 77% de deuxième dose pour les 12 et +

Ce sont 32 999 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 31 638 dans les dernières 24 heures et 1361 avant le 25 août. Le Québec atteint les 12 191 955 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (71 060) les Québécois ont reçu 12 263 015 de doses de vaccin contre la COVID-19.