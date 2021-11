COVID-19: hausse des nouveaux cas, trois nouveaux décès au Québec

Le Québec enregistre une hausse des nouveaux cas de COVID-19, samedi, alors qu’on en recense 1171 à travers la province, soit 134 de plus qu’hier et 356 de plus qu’au bilan de samedi dernier. Quelque 31 835 analyses ont été effectuées afin de compiler ces résultats, 1854 de plus que la veille. Rappelons qu’au bilan quotidien d’hier, la province rapportait plus de 1000 nouveaux cas (1037) pour la première fois depuis le 30 avril.

Quelque 714 des 1171 nouveaux cas (60,9%) rapportés samedi sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu il y a moins de 14 jours. Les personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 depuis au moins sept jours comptent pour 38% des nouveaux cas en date du 26 novembre.

Trois nouveaux décès s’ajoutent par ailleurs au bilan de la pandémie au Québec. Les hospitalisations sont en légère baisse avec 205 personnes à l’hôpital en lien avec une infection à la COVID-19, une de moins que la veille. De ce nombre, 48 personnes sont aux soins intensifs, cinq de plus qu’au bilan de vendredi.

Avec un cumul de 667, les éclosions actives sont en baisse de deux par rapport au bilan d’hier.

Rappelons que la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans a débuté mercredi. Le 26 novembre, 14 000 enfants de 5 à 11 ans ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Quelque 29 876 enfants de cette tranche d’âge ont reçu une première dose depuis mercredi.

Plus de la moitié des hôpitaux du Québec, (52,13%) n’enregistrent aucun cas de COVID-19 en date du 26 novembre. La veille, cette statistique était de 48,94%.