Omicron, le variant dont le Canada veut éviter l’arrivée

Potentiellement très contagieuse, la nouvelle souche de coronavirus B.1.1.529, baptisée «Omicron», a été détectée ces derniers jours en Afrique du Sud. Le gouvernement fédéral a d’ailleurs annoncé vendredi la mise en place de mesures pour éviter sa propagation au Canada.

Au Québec, le premier ministre François Legault, avec ses homologues albertain et ontarien, avait exhorté Ottawa plus tôt vendredi à interdire dès maintenant l’entrée au Canada des vols ou des passagers qui viennent ou qui sont passés par l’Afrique du Sud .

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le nouveau variant présente un nombre extrêmement élevé de mutations et un risque accru de réinfection par rapport aux autres. Les scientifiques ignorent pour l’instant quelle sera l’efficacité des vaccins en circulation contre cette nouvelle forme du coronavirus.

Pourquoi ce nouveau variant s’appelle-t-il «Omicron»?

Pour faciliter les débats publics sur les variants, l’OMS nomme ceux-ci à l’aide du nom des lettres de l’alphabet grec (alpha, bêta, gamma, delta…), plus accessible à un public non scientifique. Le nom doit aussi permettre d’éviter de stigmatiser le pays où ce variant est initialement découvert. La nouvelle souche de coronavirus a dans un premier temps été appelée «Nu» dans la presse, avant que l’OMS la baptise à partir de la 15e lettre de l’alphabet, «Omicron».

Ottawa réagit

Face à la propagation rapide de la nouvelle souche de coronavirus, le gouvernement fédéral a annoncé vendredi la mise en place de cinq mesures, dont la fermeture des frontières à tous les voyageurs en provenance de la majeure partie des pays de l’Afrique australe. Les cinq mesures entrent immédiatement en vigueur et ont été annoncées par le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, et son collègue ministre des Transports, Omar Alghabra, en conférence de presse.

Les ressortissants étrangers en provenance ou ayant transité par l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, le Lesotho, l’Eswatini et la Namibie sont interdits d’entrée au Canada. Les voyageurs qui sont arrivés au Canada depuis 14 jours et qui ont voyagé ou transité dans ces pays doivent se mettre immédiatement en quarantaine et subir un test de dépistage de la COVID-19. La quarantaine et l’auto-isolement devront être maintenus jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif. Des cas de variant B.1.1.529 ont déjà été rapportés à Hong Kong.

Rappelons qu’il existait jusqu’à présent quatre autres variants préoccupants: Delta, qui représente la quasi-totalité des cas séquencés dans le monde, Alpha, Bêta et Gamma.