COVID-19: une quatrième dose de vaccin pour les personnes vulnérables

Québec se prépare à l’arrivée d’une 6e vague. On proposera notamment une quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 aux aînés de plus de 80 ans.

Cette quatrième dose sera notamment offerte aux individus dans les résidences privées pour aînés (RPA), dans les CHSLD et dans les ressources intermédiaires. Les personnes immunosupprimées se verront également offrir cette deuxième dose de rappel.

«On ne suggérera pas une quatrième dose qui va s’en aller jusqu’aux adolescents. On n’est pas là présentement», a toutefois statué le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, en conférence de presse mercredi.

La montée du sous-variant

Environ la moitié des cas seraient liés au sous-variant BA.2, constate la santé publique. Sans être plus virulent qu’Omicron, cette souche du virus serait 40% plus contagieuse. On constate une certaine montée des cas depuis quelques jours. «On s’y attendait, admet le Dr Boileau. Ça ne nous rend pas nécessairement heureux, mais avec les assouplissements, c’était un risque calculé.»

Malgré la montée des cas, la santé publique ne craint pas l’arrivée d’une sixième vague. Du moins, elle estime que s’il y avait une prochaine vague, celle-ci affecterait moins la province que la précédente.

«On a un virus, un variant connus. Donc on ne craint pas d’être devant une vague qui va nous faire aussi mal que la cinquième», a-t-il résumé.

Statu quo pour le masque

Pour l’instant, la levée du port du masque dans les lieux publics est maintenue à la mi-avril, et ce, même si une montée des cas importante est constatée au Québec.

«On aurait voulu lever l’obligation du port du masque plus tôt, assure le Dr Boileau. Si c’est possible de la devancer, on le fera.» Le port du masque deviendra éventuellement un choix personnel.

Le bilan quotidien du gouvernement fait état d’une baisse de neuf hospitalisations, pour un total de 1034 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 au Québec. Pour ce qui est des admissions aux soins intensifs, Québec fait état d’une augmentation de quatre personnes, pour un total de 50 personnes présentement admises dans ces unités.

Le Québec déplore également deux nouveaux décès. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 atteint désormais 14 274 décès dans la province.