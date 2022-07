Rogers rétabli les services pour la majorité de sa clientèle

Le géant des télécommunications Rogers a finalement rétabli les services de la grande majorité de ses clients au Canada, a indiqué samedi matin la compagnie sur ses réseaux sociaux.

«Nos équipes techniques travaillent d’arrache-pied pour veiller à rétablir le plus rapidement possible les services de la clientèle encore touchée par des pannes», a mentionné Rogers via Twitter.

Nous avons maintenant rétabli les services de la grande majorité de notre clientèle depuis nos dernières mises à jour. Nos équipes techniques travaillent d’arrache-pied pour veiller à rétablir le plus rapidement possible les services de la clientèle encore touchée par des pannes. pic.twitter.com/zLmGr1la1u — RogersVousAide (@RogersVousAide) July 9, 2022

Le rétablissement complet des services devrait prendre un certain temps, a précisé Rogers s’excusant auprès de ses clients pour cette interruption.

Rogers offrira un «crédit de manière proactive» à sa clientèle touchée à travers le pays, après cette panne de près de 24 heures.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a indiqué hier soir sur Twitter qu’il avait contacté le PDG de Rogers afin de partager la frustration de millions de Canadiens.

J’ai parlé au PDG de Rogers pour partager la frustration de millions de Canadiens.



J’ai aussi parlé aux PDG de Bell et Telus. Tout le monde est en mode solution, prêt à aider



Cette situation illustre pourquoi qualité, diversité & fiabilité sont la clé de notre réseau de télécom — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 8, 2022

De son côté, Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers, a déclaré hier soir sur Twitter qu’il prenait cette responsabilité très au sérieux.

Un message de Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers : Nous savons que vous vous fiez à Rogers pour garder le contact avec ce qui compte le plus. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et aujourd’hui, nous n’avons pas été à la hauteur. — Rogers Actualités (@VoiciRogers) July 9, 2022

L’origine de cette panne majeure – qui a affecté notamment le service 311 de la Ville de Montréal et de nombreux commerces utilisant Interac – n’est toujours pas connue.