Hydro-Québec veut s’attaquer aux changements climatiques

Un plan en 26 axes d’intervention a été adopté par Hydro-Québec afin «d’anticiper, atténuer et gérer efficacement les effets des changements climatiques» sur ses activités. Parmi les actions qui seront entreprises, on compte le renforcement de certaines lignes de transport, le remplacement de certains poteaux en bois par des poteaux en composite plus résistants et la prévention des effets d’îlot de chaleur causés par ses aménagements.

«Même si Hydro-Québec produit une énergie propre et renouvelable à plus de 99%, elle doit s’assurer que ses équipements de production, de transport et de distribution d’énergie demeureront fiables», indique la société d’État, par voie de communiqué.

Hydro-Québec compte donc adapter ses activités à l’augmentation des événements météorologiques extrêmes. Des mesures sont notamment prévues pour limiter les inondations près de ses barrages et pour protéger ses infrastructures situées dans des zones à risques de feux de forêt.

«Les risques climatiques doivent désormais constituer des éléments à part entière de l’ensemble des décisions de l’entreprise, affirme la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu. Il est important pour Hydro-Québec de se doter d’un tel plan, qui vise à renforcer notre résilience face à ces bouleversements.»

Le contenu du plan sera adapté en fonction de l’évolution des enjeux liés aux changements climatiques et des connaissances d’Hydro-Québec à ce sujet. Un programme de sensibilisation, de formation et de collaboration destiné à toutes ses parties prenantes sera aussi mis en place.

Un projet de recherche en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal et le consortium en climatologie régionale Ouranos sera prochainement lancé afin d’évaluer les risques liés aux aléas météorologiques extrêmes pour les infrastructures hydroélectriques et minières au Québec.