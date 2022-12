Lacs gelés et noyade: 10 choses à savoir avant de mettre le pied sur la glace

Voir le beau manteau blanc de retour en ville va sûrement donner des idées d’escapades à certains… Mais avant de se lancer au patinage sur lac gelé, ou les balades en véhicule tout-terrain (VTT), prudence! «Les cours d’eau du Québec sont loin d’être gelés et suffisamment résistants pour y pratiquer les sports de glace», prévient la Société de sauvetage du Québec.

En raison des grandes variations de température que nous connaissons chaque année, plusieurs cours d’eau du Québec ne gèleront pas convenablement et resteront peut-être risqués tout au long de l’hiver. Il est donc primordial de prendre les précautions nécessaires. Société de sauvetage du Québec

La Société de sauvetage rappelle que chaque année, environ sept Québécois perdent la vie par noyade durant l’hiver. Dans la majorité des cas, les décès touchent des personnes qui marchaient, jouaient au hockey, pêchaient ou faisaient de la motoneige ou du véhicule tout-terrain sur un cours d’eau gelé.

Si, en général, une glace de 12 cm peut supporter le poids d’une motoneige, cette épaisseur est sécuritaire seulement lorsque la glace est neuve et transparente. Prenez le temps de connaître et reconnaitre les épaisseurs et les couleurs de la glace afin de profiter de vos activités en toute sécurité.

Dix conseils avant de se lancer sur la glace

Restez dans les sentiers balisés, là où les épaisseurs de glace sont vérifiées tous les jours. Si vous partez en excursion encadrée, choisissez une entreprise et un guide certifié «Écotourisme». Soyez prévoyant! Assurez-vous de l’ouverture ou la fermeture des gîtes sur votre trajectoire et en cas de doute, apportez avec vous de quoi vous sustenter et vous réchauffer pour toute la durée de votre excursion. Transportez votre équipement de survie sur vous pour ne pas le perdre si la glace cède sous votre poids. La trousse doit contenir des pics à glace, un briquet, des allumettes hydrofuges, un allume-feu de magnésium, un canif, une boussole et un sifflet. Informez quelqu’un de votre itinéraire et de l’heure approximative de votre retour. Apportez des vêtements chauds et secs dans un sac imperméable. Portez une combinaison thermale flottante ou un vêtement de flottaison individuel (VFI) par-dessus votre habit de neige. Portez des lunettes de soleil pour ne pas être ébloui par le reflet de la neige et de la glace. Une bonne visibilité vous aidera à repérer les dangers sur les différentes surfaces praticables. Ayez un téléphone cellulaire avec vous et insérez-le dans une pochette étanche. Éviter de consommer de l’alcool et/ou des drogues lors de la conduite de votre véhicule récréatif. Vous êtes soumis aux mêmes sanctions et coûts pour conduite avec les facultés affaiblies que selon le Code de la sécurité routière et le Code criminel.

Reconnaître la «bonne» glace

«Avec les variations des températures des dernières semaines, il est essentiel de comprendre qu’un plan d’eau gelé sur lequel vous êtes passé la veille peut être dangereusement différent le lendemain », explique Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. Il est donc important de connaître et reconnaitre les épaisseurs et les couleurs de la glace.

Il existe trois types de glace. La glace bleue et transparente est habituellement la plus résistante. Celle de couleur blanche opaque (glace de neige) contient un pourcentage d’air élevé; sa résistance dépend de sa densité. La glace blanche est presque aussi résistante que la glace bleue.

Attention à la glace grise! Elle contient habituellement de l’eau à la suite d’un dégel, et elle est «considérée comme dangereuse», souligne la Société de sauvetage.

En cas de chute dans l’eau froide à la suite d’un bris de glace sous vos pieds, vous pourriez vous sauver la vie en respectant la règle 1-10-1 et en apprenant la technique d’autosauvetage. Consultez le site de la Société de sauvetage pour en apprendre davantage.