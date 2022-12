Legault-Trudeau: «de bonnes intentions», mais peu «d’actions»

François Legault sort optimiste de sa rencontre avec son homologue Justin Trudeau. Les deux premiers ministres ont discuté de plusieurs sujets, dont l’importance de la préservation du français dans la province.

Ottawa montre une ouverture quant à une possible règlementation pour réaffirmer le français comme langue de travail dans les entreprises à charte fédérale. Idem pour la gestion de l’immigration avec préférence francophone.

«Selon le dernier recensement de Statistique Canada, on est tombé en bas de 50% de francophones [à Montréal]», a rappelé M. Legault, en marge de sa rencontre.

Le français au sein des entreprises pourrait occuper une place encore plus importante, selon le premier ministre. «Sur 400 entreprises à charte fédérale au Québec, 380 sont inscrites à l’Office québécois de la langue française pour entreprendre une démarche pour que le français soit vraiment la langue de travail», a-t-il précisé.

C’est important d’avoir un signal clair que la langue de travail doit être le français pour toutes les entreprises à charte fédérale. C’est un signal important pour tout le monde de dire que pour travailler au Québec, il faut connaître le français. Le premier ministre du Québec, François Legault

Immigration et francophonie

Plusieurs réfugiés politiques en provenance du chemin Roxham ne parlent pas français, a souligné M. Legault. Un transfert possible de certains de ces arrivants vers d’autres provinces serait donc souhaitable, a-t-il plaidé.

«J’ai senti une ouverture pour qu’une partie de ces arrivants soit transférée dans d’autres provinces. Malheureusement, je n’ai pas eu de cible ou de date butoir», a-t-il indiqué.

Le processus d’évaluation de ces arrivants doit être accéléré, selon lui. Celui-ci dure autour de deux ans. «J’aimerais mieux qu’on vise deux mois», a-t-il mentionné.

Plus ce processus sera rapide, plus «les personnes qui ne sont pas des réfugiés politiques pourraient retourner chez eux. Ça enlèverait de la pression, entre autres, sur les services et sur la francisation», a-t-il expliqué.

La question de la santé a aussi été soulevée, notamment avec la proposition d’une rencontre entre les différents premiers ministres du Canada pour discuter d’un financement fédéral du système de santé.