Plusieurs vols retardés ou annulés en raison de la tempête

La tempête risque de contrecarrer le plan de plusieurs Québécois qui espéraient rejoindre leurs proches à l’extérieur du pays. Plusieurs vols sont retardés ou tout simplement annulés à l’aéroport Montréal-Trudeau vendredi.

De nombreux vols vers Toronto, Detroit et New York ont été annulés. Il en va de même pour les vols vers des destinations soleil. Sinon, plusieurs vols vers d’autres destinations ont été retardés d’une heure, ou même plus.

En ce qui concerne les vols internes, plusieurs personnes n’ont pu atteindre leur destination. Des vols en provenance de Rouyn-Noranda, Sept-Îles et Ottawa ont été annulés.

Aéroports de Montréal recommande aux voyageurs de vérifier l’état de leurs vols auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à Montréal-Trudeau.