Après la tempête, place à un fort redoux

Des températures agréables sont attendues à travers le Québec dès mercredi. Les flocons de neige laisseront leur place à un temps généralement pluvieux.

Environnement Canada a annoncé enfin un répit aux Québécois côté météo: à partir de mercredi, cinq degrés sont annoncés à Montréal et huit degrés samedi.

Même scénario à travers le Québec avec un temps largement pluvieux, selon la société d’État. On attend jusqu’à neuf degrés à Sherbrooke et six degrés à Québec et Trois-Rivières.

Dans son dernier bilan, Environnement Canada rappelle qu’un système majeur a causé de «nombreux impacts» sur l’ensemble du Québec depuis vendredi.

«Plusieurs routes ont dû être fermées sur le centre du Québec et sur la Côte-Nord, et les vents violents ont causé des dommages partout au Québec, souligne l’agence fédérale. Des débordements et déferlements côtiers ont été observés entre Québec et la Gaspésie.»

