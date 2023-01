Mexique: le Canada déconseille tout voyage non essentiel

Ottawa vient de hausser son niveau d’alerte pour le Mexique à jaune et dans certaines parties de ce pays à orange en raison d’une série de violences survenue jeudi. L’arrestation du fils d’El Chapo, un baron de la drogue mexicain qui, lui, est en prison aux États-Unis, est à l’origine de cette mesure.

Les autorités invitent les Canadiens à éviter tout voyage non essentiel en raison «du taux de criminalité élevé et des risques d’enlèvement» dans plusieurs régions du Mexique. Sinaloa inquiète particulièrement Ottawa. Il y a des opérations de sécurité et de la violence répandue dans cet État, en particulier à Culiacán, Mazatlán, Los Mochis et Guasave depuis l’arrestation, le 5 janvier 2023, d’un chef de cartel.

«Il y a des voitures en feu, des échanges de tirs et des menaces contre des infrastructures essentielles, notamment des aéroports», précise le gouvernement du Canada sur son site Internet consacré aux avertissements pour les voyageurs.

Les aéroports de Culiacán et de Mazatlán sont fermés et tous les vols en provenance et à destination de l’aéroport de Los Mochis sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.