Alcool au volant: plus de la moitié des buveurs ignoreraient qu’ils dépassent la limite légale

«Lorsqu’on boit, on ne conduit pas», répète sans cesse la Société de l’assurance automobile du Québec, le ministère des Transports du Québec et les autorités policières. Ce message est encore plus percutant lorsqu’on constate que selon un récent exercice de l’organisme Alco Prévention Canada, plus de la moitié des consommateurs d’alcool dans les partys de bureau qui dépassent la limite légale ne s’en doute pas du tout!

En effet, au cours des mois de novembre et de décembre, des représentants de l’organisme se sont déplacés dans plus de 300 partys de bureau à travers la province. Sur place, ils ont offert aux gens de passer un test volontaire d’alcoolémie avec l’aide d’un technicien. Ainsi, plus de 30 000 tests ont été effectués lors de ces événements.

Selon les résultats obtenus par l’organisme, plus de 35% des tests se sont avérés au-dessus de la limite légale de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,08). Plus de la moitié des volontaires ayant dépassé cette limite ont avoué qu’ils «ne s’en doutaient pas». «Les consommateurs sont très surpris des résultats. La plupart du temps, les consommateurs dépassent la limite par moins de 30 mg/100 ml de sang, mais les conséquences sont tout aussi néfastes. Il y a quelques années, les consommateurs dépassaient par beaucoup plus. Il reste évident que l’on ne peut pas se fier à son seul jugement», a observé le directeur des communications d’Alco Prévention Canada, Eric Ferron.

L’organisation note aussi que 10% des tests ont révélé un taux se situant entre 50 et 79 mg par 100 ml de sang (0,05 à 0,079) et que 55% des tests étaient en dessous de 49 mg par 100 ml de sang (<0,049). Ces données sont «comparables» à celles recueillies en 2019.