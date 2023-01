La SAAQ prend le virage numérique

Accéder de chez vous à votre dossier de conduite, de finances, votre permis de conduire ou encore voir les véhicules enregistrés à votre nom ou leurs immatriculations, tout cela vous sera possible en un SAAQclic dès le 20 février. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a fait l’annonce aujourd’hui de ce nouveau service en ligne, afin de désengorger ses comptoirs de services.

Le nouveau système en ligne permettra également de consulter ses avis de paiement ou de renouvellement, de confirmer ses transactions et de recevoir des notifications par courriel.

La SAAQ prend ce virage numérique après 40 ans avec « un système désuet », a indiqué le PDG Denis Marsolais, en rencontre avec les médias.

Cette transformation numérique a pour but d’offrir plus d’autonomie aux clients et de diminuer le nombre de transactions en personne, indique la SAAQ. Ainsi, en diminuant l’achalandage dans les bureaux, les employés pourront se concentrer sur les personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser la nouvelle plateforme ou qui ont des difficultés avec l’univers numérique. On parle par exemple des personnes mal entendantes ou encore des personnes immigrantes.

Il sera évidemment toujours possible de se présenter sur place. La SAAQ demande cependant aux gens de privilégier la plateforme ainsi que la prise de rendez-vous en ligne.

L’opération de migration de 10 milliards de données débutera le 26 janvier.

En raison de ce grand déménagement, le nombre de services au comptoir et au téléphone sera limité. Plusieurs services indispensables, comme la vérification de la validité d’un permis de conduire, le remplacement d’un permis perdu ou volé, l’échange d’un permis étranger, la vérification de la conformité d’un véhicule routier, les examens de conduite pratiques et le paiement du renouvellement d’un permis de conduire ou d’une immatriculation par l’intermédiaire d’un établissement financier seront toujours disponibles, mais seront effectués manuellement.

Le transfert des données des clients vers le nouveau système pourrait prendre un mois, indique la SAAQ.