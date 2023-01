Sommet des jeunes noirs à Québec: la CAQ a brillé par son absence

Aucun représentant de la Coalition avenir Québec (CAQ) n’a assisté au 6e Sommet socioéconomique des jeunes noirs (SdesJ) tenu pourtant à quelques encablures de l’Assemblée nationale. L’évènement, qui a rassemblé près de 400 personnes venues de toute la province, a eu lieu au Musée de la civilisation, à Québec, les 27 et 28 janvier 2023. Même le ministre de la Lutte au racisme, Christopher Skeete , ne s’y est pas présenté.

«Tous les députés de l’Assemblée nationale étaient invités. On n’a exclu personne», a précisé devant la salle à l’ouverture de la plénière le président de SdesJ, Édouard Staco. Québec solidaire (QS) et le Parti libéral du Québec (PLQ) comptaient respectivement trois et deux députés dans la salle.

« Je veux souligner le fait que cela se tient à Québec. C’est un message fort pour dire que les enjeux d’inclusion, la question de la lutte à la discrimination, et au racisme systémique ne sont pas des enjeux montréalais, mais des enjeux québécois, nationaux», a lancé le porte-parole et chef parlementaire du QS, Gabriel Nadeau-Dubois, en s’adressant à la salle. Il a dit espérer que tous les partis politiques au Québec «l’entendent une bonne fois pour toutes», ce message. Il a renouvelé aux jeunes noirs, réunis à Québec, qu’il veut travailler pour arriver à un Québec «d’égalité des chances».

Il m’arrive de penser à tous ces jeunes au Québec qui n’ont pas la chance de ma fille, qui grandissent dans des familles instables, dans des logements insalubres, avec la peur lorsqu’ils se promènent dans les rues que la police les arrête sans raison. Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire et porte-parole de QS

Le PLQ était représenté par deux de ces députés noirs Frantz Benjamin (de Viau) et Madwa-Nika Cadet ( de Bourassa-Sauvé). «Vous avez besoin de savoir que les élus à l’Assemblée nationale sont des alliés des jeunes des communautés noires. Et nous, au PLQ, nous le sommes», a assuré la jeune députée libérale qui vient de Montréal-Nord.

« Partout où on va, on amène ce qu’on est, et vous êtes ce que je suis », a renchéri celui de Viau, Frantz Benjamin, d’origine haïtienne tout comme Madwa-Nika Cadet. Le premier ministre du Canada Justin Trudeau est également intervenu durant l’événement par vidéoconférence. «Notre gouvernement veut travailler en partenariat en avec et veut investir en vous», a-t-il dit. Le SdesJ est un réseau novateur de 51 organismes membres qui se donne pour mission de contribuer à l’essor économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement sur l’apport des jeunes des communautés noires.