Drame de la garderie: la vague de solidarité envers les familles prend de l’ampleur

Les cagnottes pour les familles des enfants décédés et blessés lors de la tragédie de la garderie Sainte-Rose à Laval sont de plus en plus nombreuses, totalisant au moins 124 000$ sur la plateforme de sociofinancement GoFundMe.

Au moins six campagnes sur l’interface ont été créées au bénéfice des familles touchées. Trois destinées à des parents endeuillés et trois autres pour les familles d’enfants blessés.

Le 8 février 2022, un chauffeur de bus a foncé dans la garderie Sainte-Rose à Laval, provoquant la mort de deux enfants et en blessant six autres. Les deux victimes sont Jacob Gauthier, 4 ans, et Maëva, 5 ans.

La cagnotte pour la famille Gauthier atteint déjà 41 000$. Une cagnotte pour une famille endeuillée, sans préciser laquelle, a récolté près de 36 000$. Enfin, une cagnotte pour les parents de la petite Maëva a réuni presque 13 000$.

Ces campagnes ont toutes pour même objectif de permettre aux familles endeuillées de ne pas subir de fardeau financier dans cette difficile épreuve

Les parents de Maëva ont publié une lettre ouverte à leur fille lundi. Ils se déclaraient reconnaissants de ceux leur ayant apporté de l’aide et annonçaient qu’une cérémonie serait bientôt tenue en hommage de leur fille à l’église Sainte-Rose-de-Lima.

Pour les enfants blessés, des campagnes de sociofinancement ont été lancés pour aider Julianna et sa famille, le petit Félix et sa famille et enfin Jules Courtois et sa famille.

Les instigateurs de ces trois cagnottes expliquent eux aussi vouloir soutenir les familles alors que leurs enfants sont hospitalisés et qu’ils ne devraient pouvoir être au chevet de leurs progénitures.

Ces six cagnottes répertoriées sont organisées par des personnes se présentant comme faisant partie des amis, des collègues ou de la famille des enfants touchés.