Le Canada envoie des navires dans les eaux haïtiennes

Des navires de la Marine royale canadienne seront bientôt déployés dans les eaux haïtiennes. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le premier ministre Justin Trudeau lors de sa participation au 44e Sommet des pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Un avion canadien de surveillance des bandes armées réalise déjà des opérations dans l’espace aérien haïtien depuis plusieurs semaines.

En vue de renforcer cette surveillance, Justin Trudeau a fait l’annonce du déploiement prochain de ces navires.

J’annonce que le Canada déploiera également des navires de la Marine royale canadienne pour effectuer de la surveillance et recueillir des renseignements, et maintenir une présence maritime au large des côtes haïtiennes au cours des prochaines semaines. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il en a profité pour évoquer de nouvelles sanctions contre deux personnes (politiciens et membres de l’élite économique) qui seraient liées à des groupes armés. M. Trudeau, qui est un invité spécial du Sommet, n’a pas précisé les noms des personnalités haïtiennes qui tombent sous le «6e cycle de sanctions autonomes canadiennes».

Cela porterait à plus d’une quinzaine le nombre de membres de l’élite politique et économique qui ont été sanctionnés par Ottawa, alors que les États-Unis et l’Union européenne tardent à faire de même.

«Le Canada continue à encourager les pays partenaires à également mettre en place des sanctions ou autres mesures pour optimiser notre combat contre l’impunité et la corruption», a insisté le premier ministre Trudeau lors de sa prise de parole aujourd’hui.

D’autres équipements pour la police

M. Trudeau a par ailleurs indiqué avoir rencontré l’actuel premier ministre haïtien, Ariel Henry. «Nous travaillons en étroite collaboration pour aider à résoudre la crise politique, sécuritaire et humanitaire en Haïti», a dit le premier ministre du Canada lors de son intervention à la tribune de la CARICOM.

Justin Trudeau a répété que l’objectif du Canada est de renforcer la Police nationale d’Haïti (PNH). En plus de plusieurs blindés déjà livrés à Port-au-Prince et une surveillance aérienne des bandes armées, Ottawa annonce qu’il va déployer dans les prochains jours «des équipements et véhicules de sécurité stratégiques vitaux, et une livraison supplémentaire de véhicules Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP)».

La CARICOM est composée de quinze États membres et de cinq membres associés. La Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes se réunit deux fois par année, dans le cadre d’une réunion régulière et d’une réunion intersessions. Celles-ci se tiennent respectivement en été et en hiver.