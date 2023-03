Impôts: Revenu Québec veut aider les personnes à modeste revenu

Revenu Québec accompagne à nouveau les personnes à modeste revenu avec leurs impôts cette année, notamment grâce à ses différents programmes et aux centaines de bénévoles participant à son Service d’aide en impôt qui aident les personnes admissibles à remplir leurs déclarations de revenus fédérale et provinciale, et ce, gratuitement.

«Les particuliers ayant peu ou pas de revenus croient parfois qu’ils n’ont pas à produire de déclaration de revenus, dit Revenu Québec dans un communiqué. Au contraire, ils ont tout avantage à le faire pour bénéficier des prestations et des crédits d’impôt auxquels ils ont droit. De plus, des programmes existent pour faciliter l’accomplissement de leurs obligations fiscales.»

Ces programmes incluent la plateforme numérique justepourtous.org, promu par Revenu Québec comme un des premiers outils à consulter par les particuliers pour obtenir des réponses aux questions en lien avec les impôts. La plateforme explique aux personnes admissibles comment bénéficier des différents crédits d’impôt disponibles et des retours d’argent pouvant atteindre jusqu’à 170$ par mois dans certains cas.

Des logiciels autorisés sont proposés pour les personnes à faible revenu puisqu’ils peuvent être utilisés gratuitement pour remplir les déclarations de revenus. Il s’agit d’une option rapide, écologique et efficace pour obtenir les remboursements d’impôts.