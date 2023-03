Un nouvelle mesure pour faciliter le renouvellement de la carte d’assurance maladie

Plus besoin de vous présenter à un point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour renouveler votre carte d’assurance maladie: il sera possible de le faire par la poste.

Parmi la panoplie de mesures appliquées ces derniers jours pour réduire l’achalandage dans les points de service de la SAAQ, une autre s’ajoute au lot. C’est au tour de la Régie de l’assurance maladie (RAMQ) de mettre en place une mesure d’assouplissement temporaire.

La RAMQ invite la population à simplement transmettre par la poste le formulaire dûment rempli et signé. «Vous n’avez pas à fournir de photo: nous utiliserons celle qui se trouve dans votre dossier», précise-t-elle dans un communiqué.

Dans le cas des cartes expirées depuis moins de six mois, il est possible d’utiliser le formulaire de renouvellement pour en obtenir une nouvelle. Si cette dernière est expirée depuis plus de six mois, il faudra plutôt téléphoner à la RAMQ.