Un vol Montréal-Vancouver à 69$

La compagnie aérienne canadienne à bas prix Lynx Air ajoute Vancouver à sa liste de destinations desservies depuis Montréal. À partir du 23 juin, la compagnie offrira six vols par semaine entre YUL et YVR. Vancouver devient ainsi la troisième ville reliée par Lynx au départ de Montréal.

Selon la PDG de Lynx, Merren McArthur, «Vancouver et Montréal sont deux des destinations touristiques les plus emblématiques du Canada, avec leur riche patrimoine culturel et leurs paysages naturels époustouflants. Nous sommes ravis d’offrir une option ultra-abordable pour relier ces deux belles villes», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

«Historiquement, Montréal et le Québec ont été mal desservis par les transporteurs à bas prix. Lynx Air a l’intention de changer cela», conclut-elle.

Une réduction de 50% pendant 48h

Le tarif de base pour un aller simple Montréal-Vancouver commence à 69 $. Pour marquer l’annonce du service, Lynx propose une réduction de 50% sur ces billets aux clients qui utilisent le code promotionnel MONTREAL. Cette offre est valable jusqu’à 23h59 (HAE) le 19 avril.

Les tarifs de base de Lynx sont généralement bon marché, avec des avantages supplémentaires tels qu’un bagage à main, un bagage enregistré, le choix du siège et de l’espace supplémentaire pour les jambes, moyennant des frais supplémentaires.

Lynx Air a pour objectif d’étendre son réseau de destinations. La compagnie prévoit de connecter 16 villes à travers le continent avec plus de 240 vols hebdomadaires d’ici la mi-2023. Pour ce faire, la compagnie aérienne a commandé neuf Boeing 737 supplémentaires.

La compagnie s’apprête à desservir Edmonton, Fredericton, Halifax, Hamilton, Kelowna, Montréal, St John’s, Toronto, Vancouver, Victoria et Winnipeg au Canada. Aux États-Unis, il sera possible de rejoindre Las Vegas, Los Angeles, Orlando et Phoenix.

En attendant le départ des premiers vols vers Vancouver le 23 juin, ceux vers Calgary et St. John’s débuteront le 5 juin.