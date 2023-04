Québec propose trois mesures alternatives à l’hospitalisation psychiatrique

«Ouvrir plus de portes» serait la clé pour diminuer les listes d’attente en santé mentale, selon le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant. Et comme alternatives à l’hospitalisation, il vient de proposer trois nouvelles mesures cliniques qui seront implantées dans pas moins de six centres de santé.

Des équipes spécialisées d’intervention rapide et de relais en santé mentale dans la communauté (ÉSIRRC); une unité d’intervention brève en psychiatrie (UIBP) et un traitement intensif bref à domicile aux personnes présentant des troubles mentaux (hospitalisation à domicile) seront institués dans une demi-douzaine de centres de santé à travers la province dont deux à Montréal. Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal mettront en œuvre ces nouvelles pratiques.

«Par cette nouvelle approche de prise en charge, nous souhaitons réussir à intervenir en amont et prévenir ainsi une aggravation de l’état de santé mentale de plusieurs personnes, tout en allégeant l’affluence dans les urgences et les hôpitaux», indique le ministre Carmant dans un communiqué.

L’ÉSIRRC permet à la personne qui reçoit un congé de l’urgence, à la suite d’un épisode aigu lié à un trouble mental, de recevoir rapidement un suivi avec une équipe (psychiatre, infirmière praticienne spécialisée, travailleuse sociale, etc.).

Ce suivi permet également à l’équipe d’évaluer s’il est nécessaire d’effectuer une demande de services ou encore de faire la liaison avec un partenaire de la communauté, comme un groupe de médecine de famille, un centre de crise ou un organisme communautaire.

Ainsi, grâce à ces équipes, le recours à l’urgence peut être évité, le nombre d’observations pour la nuit peut être diminué et les séjours prolongés à l’urgence et l’hospitalisation peuvent aussi être évités. extrait du communiqué

Soigner des troubles mentaux chez vous

Des Unités d’intervention brève en psychiatrie (UIBP) seront implantées également. Leur rôle est de recevoir, pour un court séjour (de 48 h à 72 h), des personnes présentant un épisode aigu lié à un trouble mental et ayant des besoins demandant une réponse à court terme en favorisant leur retour rapide à domicile. Basées sur les meilleures pratiques, elles permettront d’éviter les admissions de longue durée ainsi que le phénomène des «portes tournantes», notamment en favorisant la résolution des crises psychosociales.

Il sera aussi possible de se faire traiter à domicile de façon intensive et dans un cadre clinique semblable à celui de l’hôpital (évaluation psychiatrique, suivi infirmier spécialisé, équipe multidisciplinaire incluant un psychiatre).

Cette hospitalisation à domicile permet à la personne de recevoir une intensité de soins en fonction de ses besoins sans être déracinée. La durée du traitement visée est d’environ de six à huit semaines pour les personnes présentant des troubles psychotiques et de neuf semaines pour les personnes avec troubles de l’humeur.

Les Instituts universitaires en santé mentale (IIU-SM) seront chargés de l’implantation des trois mesures. De plus, l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal s’occupera du volet technologies de l’information:

Le gouvernement espère, à terme, le désencombrement des urgences et la diminution de la durée moyenne de séjour; l’augmentation de la capacité d’accès aux services pour la population, entre autres. Ces actions découlent du Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026. L’actuel projet coûterait 52 millions de dollars dont 40 millions proviendraient de l’Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM).