De plus en plus de femmes vétéranes en situation d’itinérance

À Montréal, les vétérans itinérants représentent 5% des sans-abris, selon une étude, datant de 2021, réalisée par la Mission Old Brewery. Parmi cette population, de plus en plus de femmes autrefois militaires se retrouvent dans la rue, constate le président du Comité permanent des anciens combattants, le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg.

Ce comité non partisan mène actuellement une étude sur la situation des femmes vétéranes afin de mieux comprendre les épreuves qu’elles ont vécues au sein des Forces armées canadiennes (FAC), et celles qu’elles vivent encore aujourd’hui. «On observe que les femmes sont moins enclines à intégrer l’armée maintenant. On voudrait comprendre pourquoi», explique le député Dubourg, en entrevue avec Métro.

Par ailleurs, dans le système actuel, les vétérans francophones et anglophones ne sont pas traités de façon égale. En raison d’un manque de personnel bilingue au ministère des anciens Combattants, les vétérans francophones doivent attendre plus longtemps que leurs homologues anglophones pour se faire servir, advenant une demande spécifique.

On a un retard dans le traitement des dossiers et c’est plus accentué pour les francophones que les anglophones», déplore le député de Bourassa. Emmanuel Dubourg, président du Comité permanent des anciens combattants aux Communes

En entrevue avec Métro, M. Dubourg indique que le ministère responsable de ceux qui ont servi le pays travaille à pied d’œuvre afin de rattraper ces retards.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. Parmi eux, on en dénombre plus de 2 600 qui vivent en situation d’itinérance et la plupart sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie.

Plus «aucun sans-abri»

Afin de sortir les itinérants de la rue, le gouvernement du Canada vient de mettre sur pied un nouveau programme de construction de logements destinés à cette catégorie de la population, d’une valeur de 79,1 M$.

Dans le cadre de son volet Services et soutien, le programme fournira 72,9 M$ pour des suppléments au loyer, des services complets, et le traitement de la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités apportera 6,2 M$ additionnels pour soutenir la recherche sur l’itinérance chez les anciens combattants.

«Les vétérans et leurs familles méritent d’avoir un logement sûr et abordable où ils peuvent se sentir chez eux. Le nouveau Programme de lutte contre l’itinérance chez les vétérans contribuera grandement à poursuivre ce travail et à mettre fin à l’itinérance chronique chez les vétérans», affirme le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, dans un communiqué.

«Les vétérans canadiens ont servi et se sont sacrifiés au nom de notre pays, et nous leur devons notre soutien. Nous restons fermement déterminés à faire en sorte qu’aucun vétéran ne se retrouve à nouveau sans-abri», a déclaré le ministre du Logement, Ahmed Hussen.

Infrastructure Canada et Anciens Combattants Canada travailleront en partenariat pour mettre en œuvre le programme, dont les premiers projets seront annoncés à l’automne 2023.