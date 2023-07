Héma-Québec à la recherche de 500 dons de plus par semaine

Aider votre prochain pourrait être aussi facile que de tendre le bras. Pour maintenir la réserve de sang d’Héma-Québec de manière optimale en prévision des vacances de la construction, il faudrait ajouter au moins 500 dons de plus chaque semaine.

Pour corriger ce déficit, Héma-Québec lance donc un appel aux donneurs de sang. «Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le groupe O Rh positif et Rh négatif», a souligné mardi matin l’organisme dans un communiqué de presse.

Bien qu’il est recommandé de prendre un rendez-vous avant de se présenter à une collecte de sang, les donneurs peuvent aussi s’y rendre sans rendez-vous.

Tous les ans, près de 800 000 produits biologiques (sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains) sont livrés annuellement dans les hôpitaux du Québec.