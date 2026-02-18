Philippe Schnobb, candidat du PQ dans Ste-Marie-St-Jacques

L’ex-président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM), Philippe Schnobb, se lance en politique provinciale avec le Parti québécois (PQ). Il brigue l’investiture péquiste dans Sainte-Marie–Saint-Jacques en vue des élections prévues le 5 octobre.

«J’ai pris cette décision après mûres réflexions», écrit M. Schnobb sur Facebook. Il affirme vouloir «replonger dans l’action» après une carrière passée en communication, en journalisme et, bien sûr, à la STM.

Philippe Schnobb a été animateur à Radio-Canada avant de briguer un siège au conseil municipal de Montréal en 2013. Il a perdu l’élection, mais le maire de l’époque Denis Coderre l’a ensuite nommé président du conseil d’administration de la STM. Il a occupé ce poste jusqu’en 2021.

Au cours de la dernière année, M. Schnobb a également agi comme coordonnateur du comité de suivi de la stratégie d’intervention collective pour le Village.

M. Schnobb dit habiter la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques depuis des décennies.

«Je sais que la politique est un sport extrême mais ça peut être aussi le lieu de débats fondamentaux pour bien définir les politiques publiques. Je souhaite participer aux débats de manière sereine et positive», dit-il.

Combattre l’insécurité

Selon le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, le choix de Philippe Schnobb s’imposait.

«Philippe incarne l’intelligence, la rigueur et la volonté de servir sa population et c’est ce que nous voulons représenter au Parti Québécois», écrit le chef péquiste sur X.

«La circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques est au cœur d’une une réelle détérioration de la sécurité et du bien-être de sa population. Phillipe veut que ça change et est déjà impliqué auprès des acteurs locaux et communautaires», poursuit-il.

L’investiture dans Sainte-Marie-Saint-Jacques aura lieu le 5 mars. Les membres du parti dans la circonscription éliront alors la personne qui portera les couleurs du PQ aux élections de cet automne.

La circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques est représentée par Manon Massé de Québec solidaire depuis 2014. Mme Massé a toutefois annoncé en octobre qu’elle ne briguera pas un nouveau mandat.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.