Sondage: appui majoritaire à la réduction des seuils d’immigration

Un récent sondage Léger commandé par le Parti Québécois (PQ) révèle que la majorité des Québécois veulent réduire les seuils d’immigration. Le PQ voit ce résultat comme un appui pour ses positions en immigration.

Selon le sondage, 52% des Québécois souhaite réduire les seuils d’immigration, tant pour l’immigration permanente que temporaire. Une proportion encore plus forte (83%) s’opposent à l’augmentation de ces seuils.

Cette position est en ligne avec celle du PQ. Le parti de Paul St-Pierre Plamondon souhaite baisser le nombre d’immigrants permanents admis par année de 45 000 à 35 000. Du côté de l’immigration temporaire, il souhaite diminuer le nombre de résidents non permanents installés au Québec pour passer d’environ 550 000 à 250 000.

«Nous devons planifier l’immigration de manière intelligente afin de favoriser la réussite et l’intégration à la société d’accueil. Les impacts sur la crise du logement, sur le déclin du français et sur notre capacité à livrer des services sont indéniables et ont été démontrés par de nombreuses études. Je crois que les Québécois comprennent très bien cela», affirme Alex Boissonneault, porte-parole du PQ en matière d’immigration.

«Affirmer que l’on souhaite une société où nos jeunes accèdent à la propriété, où le français progresse et où nous arrivons à soigner et éduquer tout le monde, y compris les immigrants, de manière digne, ce n’est pas être ‘’fermé’’», poursuit-il.

Plus loin que le PEQ

Le PQ souhaite élargir le débat sur l’immigration au-delà des controverses entourant le Programme de l’expérience québécoise (PEQ). De nombreux intervenants demandent le retour du PEQ afin d’éviter la fuite de main-d’oeuvre qualifiée.

Depuis décembre, le gouvernement a remplacé le PEQ par le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Chaque mois, le gouvernement invite des immigrants temporaires travaillant dans certains secteurs à s’inscrire via le PSTQ pour obtenir un certificat de sélection du Québec. Ce certificat permet aux immigrants d’avoir accès à la résidence permanente. Près de 7000 personnes ont reçu une invitation en trois mois.

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