Le tourisme a enfin dépassé les niveaux pré-pandémiques au Québec

Le tourisme a connu une année exceptionnelle au Québec en 2025, enregistrant des recettes records de près de 19 milliards de dollars. Cette performance permet à la province de dépasser les chiffres obtenus avant la pandémie de COVID-19.

Les recettes touristiques ont augmenté de près de 4,8% par rapport à l’année précédente. Cette croissance a été principalement alimentée par les marchés canadiens et outre-mer, qui ont vu leurs dépenses augmenter respectivement de 7,5% et 5% par rapport à 2024.

Ces hausses ont compensé la baisse de 5% des dépenses des touristes américains, due à une diminution de 6% de leurs entrées à la frontière. En revanche, les touristes en provenance d’autres pays ont contribué positivement, avec des augmentations notables des dépenses de l’Italie (+11%), de la Belgique (+10%), du Brésil (+9%) et de la France (+2%).

Des records dans l’hébergement

En 2025, plus de 24,5 millions d’unités d’hébergement et d’emplacements de camping ont été loués au Québec, marquant une hausse de 3,4% par rapport à l’année précédente. Les régions du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Gaspésie, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie ont enregistré les augmentations les plus significatives, avec des hausses respectives de 10,8%, 9,5%, 7,4%, 7,4% et 6,9%.

Les revenus d’hébergement ont également progressé de 5,6% en moyenne pour la même période.

Depuis 2018, le tourisme a montré une résilience remarquable au Québec, surmontant les défis posés par la pandémie. En 2025, le secteur a non seulement récupéré, mais a également dépassé les niveaux prépandémiques, illustrant sa capacité à s’adapter et à croître dans un environnement changeant. Même en tenant compte de l’inflation, les recettes de 2025 ont dépassé celles de 2018 par une marge de 2%.

Un bel avenir pour Montréal

Le gouvernement souligne que les prochaines années seront intéressantes pour Montréal. Le remplacement du toit du Stade olympique devrait enfin être terminé en 2027, ce qui permettra à la métropole d’accueillir des événements de bien plus grande envergure. Les retombées économiques passeront de 68 M$ à 150 M$, estime le gouvernement.

La tenue du Grand Prix du Canada a également été prolongée jusqu’en 2035.

En 2025, le tourisme d’affaires a connu une année intéressante. Le nombre d’événements a diminué, mais les retombées économiques ont augmenté, selon Tourisme Montréal

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