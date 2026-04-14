La consommation de cannabis au Québec en déclin chez les jeunes

Les jeunes consomment de moins en moins de cannabis, dévoile un nouveau rapport de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). C’est l’inverse chez les adultes de 35 ans et plus.

La consommation de cannabis au Québec a connu des variations significatives depuis sa légalisation en 2018. Selon l’Enquête québécoise sur le cannabis 2025, publié mardi par l’ISQ, 17% des Québécois ont consommé du cannabis en 2025, contre 14% en 2018.

Cependant, cette tendance générale masque des différences notables entre les groupes d’âge. Le groupe des 15-20 ans est le seul à avoir vu sa consommation de cannabis diminuer clairement. Environ 28% des jeunes consommaient en 2018, contre à 19% en 2025. Cette baisse s’inscrit dans une tendance observée depuis 2021.

En revanche, les groupes d’âge plus avancés ont montré une augmentation de la consommation de cannabis entre 2018 et 2021. Pour les 21-34 ans, la consommation a ensuite diminué pour revenir à 30% en 2025, proche du niveau de 2018. Chez les 35 ans et plus, la consommation est restée supérieure à celle d’avant la légalisation, atteignant 13% en 2025.

Vapotage en hausse chez les jeunes

Le rapport souligne également une augmentation du vapotage de cannabis chez les jeunes. En 2025, 64% des 15-20 ans ayant consommé du cannabis ont choisi de le vapoter. C’est bien plus que les 24% enregistrés en 2019.

Malgré cette augmentation, la majorité des jeunes vapoteurs le font de manière occasionnelle (trois jours par mois ou moins).

Exposition aux publicités sur les réseaux sociaux

En 2025, 18% des Québécois de 15 ans et plus ont été exposés à des publicités sur le cannabis via les médias sociaux. Les jeunes de 15-17 ans (39%) et de 18-20 ans (36%) sont les plus touchés par ces publicités, comparativement à seulement 12% des 55 ans et plus.

L’Enquête québécoise sur le cannabis 2025 a été menée auprès de 15 103 personnes.

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