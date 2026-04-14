REM: l’antenne vers l’Ouest de l’île inaugurée le 18 mai

L’antenne du Réseau express métropolitain (REM) qui atteindra l’Ouest de l’île de Montréal sera inaugurée le 18 mai. L’antenne Anse-à-l’Orme ajoutera quatre stations au réseau et sera l’avant-dernière portion du REM à voir le jour avant le prolongement vers l’aéroport.

L’antenne Anse-à-l’Orme prolonge le tracé du REM de 14 kilomètres. Les quatre nouvelles stations sont situées à Pointe-Claire, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue. Les stations Des Sources, Fairview–Pointe-Claire, Kirkland et Anse-à-l’Orme viennent faciliter l’accès au centre-ville à près d’une dizaine de municipalités et d’arrondissements supplémentaires.

Carte du Réseau express métropolitain (REM).

Transformation du réseau de transport en commun

En parallèle, une refonte du service d’autobus de la STM et d’exo est prévue pour optimiser la connexion au REM. Cette refonte est prête depuis la fin du mois de mars. Elle reverra l’ensemble de la desserte d’autobus du centre et de l’ouest de l’île de Montréal, sans oublier les banlieues de la Rive-Nord.

Le réseau s’intègre directement avec trois lignes de métro, plusieurs réseaux d’autobus et deux lignes de train de banlieue, dont celle de Candiac qui dessert déjà une partie de l’Ouest-de-l’Île.

Environ 88% du territoire du centre-nord et de l’ouest aura accès à une ligne de bus à haute fréquence menant à une station du REM ou du métro.

L’ouverture de l’antenne Anse-à-l’Orme porte le nombre total de stations du REM à 23, couvrant désormais 63 kilomètres de voies.

Depuis la mise en service de l’antenne Deux-Montagnes, le REM enregistre en moyenne 75 000 passages quotidiens, avec un pic à 98 000 passages en une seule journée.

Hiver difficile pour l’antenne Deux-Montagnes

Le REM a connu un hiver difficile en 2025-2026. Depuis l’inauguration de l’antenne Deux-Montagnes en novembre, le réseau a connu une augmentation importante du nombre d’interruptions et de ralentissements de service.

L’organisme Pulsar, qui assure l’opération du REM, affirme avoir mis en place des mesures pour améliorer le service.

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