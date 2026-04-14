Mark Carney suspend la taxe d’accise fédérale sur l’essence

Les prix à la pompe vont diminuer. Le premier ministre Mark Carney a annoncé mardi que la taxe d’accise fédérale sur l’essence et le diesel sera suspendue pour le printemps et l’été.

La taxe fédérale sera suspendue dès le 20 avril et jusqu’à la fête du Travail, le 7 septembre. En plus de l’essence et du diesel, la taxe d’accise applicable à l’aviation sera aussi suspendue.

À la pompe, la mesure devrait se traduire par une diminution du prix de l’essence de 0,10$ le litre (0,04$ pour le diesel).

Mark Carney a présenté l’annonce comme une «mesure temporaire pour rebâtir une économie solide». Il espère ainsi contrer les pressions inflationnistes créées par l’intervention américaine en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz.

Compensé par une hausse des pétrolières?

Les détaillants et les compagnies pétrolières pourraient être tentés d’occuper l’espace libéré par la taxe d’accise pour augmenter leurs profits. Questionné sur cette possibilité, Mark Carney a admis que le gouvernement fédéral possède peu de leviers pour les en empêcher.

«Il n’y a pas de garantie. Mais on se fie à la concurrence, la transparence et l’expérience. Quand nous avons retiré la taxe sur le carbone, le montant complet [des économies] a été transféré aux consommateurs canadiens», souligne-t-il.

Le premier ministre promet de «suivre de près» le prix de l’essence.

Nouvellement majoritaire

C’est la première sortie publique de Mark Carney depuis les élections partielles de lundi. Les trois courses ont été remportées par le Parti libéral du Canada, offrant à M. Carney la majorité des sièges à la Chambre des communes.

Le PLC a notamment remporté la circonscription de Terrebonne. La victoire libérale de l’an dernier avait été renversée par la Cour suprême à cause d’une erreur dans le processus électoral. Finalement, cet ancien château-fort bloquiste a confirmé son virage au rouge.

Élu minoritaire en avril 2025, le Parti libéral a obtenu sa majorité avec une combinaison de défections de députés et des victoires électorales de lundi.